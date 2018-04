Kim Kardashian ha svelato il nome del suo mascara preferito, low cost ed extra black

Kim Kardashian è un'icona di stile e beauty junkie, amante del make up e della skincare di lusso.

Celebre per aver svelato al grande pubblico la tecnica contouring, divenuta presto un fenomeno (la tecnica che consente di scolpire - e spesso stravolgere - i tratti del viso), da qualche tempo è parte attiva dell'industria beauty grazie alla creazione della sua linea make up KKW Beauty, Kim Kardashian West Beauty appunto.

Una notizia circa il suo mascara preferito ha recentemente infiammato il web. Scopritelo qui di seguito.

Le ciglia di Kim Kardashian

I make up di Kim Kardashian sono celebri per definizione - anche grazie al lavoro del suo make up artist personale e amico Mario Dedivanovic - e cura.

La loro arma segreta? Le ciglia, nere, lunghe e ultra definite, spesso sostenute dall'applicazione delle ciglia finte.

Anche il mascara è importantissimo per Kim Kardashian, che - come mostrato sui suoi social - ama provarne sempre di nuovi e sempre costosi, con una strabiliante eccezione low cost, che pare essere la sua preferita.

La dichiarazione di Kim

Come sicuramente saprete Kim ha un sito web sempre molto aggiornato al quale è possibile iscriversi - a pagamento! - per poter accedere regolarmente a contenuti esclusivi, come video tutorial, foto e aggiornamenti circa i prodotti preferiti della star.

In uno degli ultimi update Kim Kardashian ha sorpreso i fan annunciando il nome del suo mascara preferito, un grande classico prodotto dal colosso francese L'Oreal Paris.

Il suo mascara preferito

Il mascara preferito di Kim Kardashian è L'Oréal Paris Voluminous Mascara ExtraVolume, nella variante Carbon Black, uno dei mascara più scuri e intensi in commercio.

Il prezzo? Su Amazon - e venduto direttamente dalla casa madre - è attualmente in offerta, di 8,90 e uro, contro un prezzo di listino di 15,09 euro.

Rispetto a questo prodotto Kim ha spiegato: "Il colore ha la perfetta nuance di nero, e ha un vero effetto allungante e di ciglia separate. E' perfetto per un utilizzo quotidiano, inoltre si può stratificare sovrapponendo più passate per creare un look occhi più drammatico".

L'Oréal Paris Voluminous Mascara ExtraVolume Carbon Black

Il mascara preferito da Kim Kardashian è senza dubbio uno dei più amati dalle beauty addict come dai make up artist - anche il truccatore e amico di Kim Mario lo usa sulle sue modelle.

Il suo effetto? Volumizzante, studiato per dare inteisità allo sguardo. La sua formula è arricchita da ceramide r, un attivo utile a rinforzare e rendere le ciglia più resistenti.

Inoltre, pare essere uno tra i mascara neri dal colore più intenso e scuro mai prodotto.

Credits Ph.: Getty Images