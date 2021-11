Il make up con i cristalli è senza dubbio il trucco più scintillane per l'autunno inverno 2021 2022. Ecco le proposte più belle da provare

Da almeno due stagioni il make up con i cristalli ci fa impazzire. Un'idea ricca di carattere che ci fa brillare, per un beauty look prezioso e scintillante.

Il crystal make up è luminoso e scenografico, ma al contempo chic e sofisticato. E' infatti possibile optare per un beauty look ad alto impatto con cristalli allover, oppure creare solo piccoli punti luce all'angolo interno dell'occhio, così come sull'arcata sopraccigliare o sulla rima ciliare inferiore.

Non mancano poi i trucchi con cristalli sulle labbra e persino beauty look estremi con cristalli, glitter e piccole borchie metalliche anche sulle dita, che spiccano tra le tendenze trucco autunno inverno 2021 2022.

Siete pronti? Partite alla scoperta dei make up con i cristalli più belli del momento continuando a leggere questo articolo.

Maisie Williams trucco cristalli

L'attrice inglese ama i make up originali. Dopo aver lanciato il trend delle sopracciglia decolorate, al Met Gala 2021 ci ha incantati con questo make up dai toni freddi con applicazione di cristalli al centro della palpebra inferiore. Fantastica!

Make up con i cristalli: rust & blue

Un halo make up in blu notte e rame. L'angolo interno dell'occhio è sottolineato da cristalli blu, posti anche sul viso in uno schema graduale.

Make up con i cristalli: swarovski & studs

Una proposta davvero chic: il trucco occhi in stile anni '60 viene enfatizzato nelle sue linee sinuose da cristalli luminosi e piccole borchie. Il beauty look viene completato da un incarnato extra luminoso e decorazioni 3D luminose anche sulle mani.

Sunny glitter

Giallo sole per il trucco statement con ombretto glitter, ciglia in tono e cristalli sulla palpebra inferiore. Una proposta ad alto impatto dedicata ai party.

Glitzy glitter

I cristalli tridimensionali sono too much per voi? Copiate questo make up ricco di glitter creato dal Global Senior Artist Mac Cosmetics Dominic Skinner.

Delicate glam

Un trucco glamour ma al contempo delicato. Il make up occhi è viola e fucsia, con piccoli cristalli tono su tono posti a illuminare l'angolo interno.

Asian look

Un trucco d'ispirazione asiatica con delicati fiori rosso cremisi enfatizzati da punti luce tono su tono.

Full crystal

Un beauy look ad alto tasso di glamour: il centro del viso è completamente ricoperto di cristalli gialli di varie dimensioni.

Cut crease con cristalli

Il trucco cut crease definisce la piega palpebrale con una linea di eyeliner o matita. In questo caso la make up artist Jo Baker opta per una cut crease con cristalli tridimensionali neri.

Crystal lips

La make up artist Pat McGrath propone un trucco labbra a effetti speciali con un pavé di cristalli rossi tono su tono. L'idea giusta per chi vuole stupire con make up d'effetto.

Photo by Amir SeilSepour da Pexels