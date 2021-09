Trovate il prodotto giusto per voi tra le novità make up autunno inverno 2021 2022: il meglio dei brand Chanel, Dior, Guerlain, Kiko e molti altri

Le novità make up autunno inverno 2021 2022 ci fanno sognare pelle levigata, labbra elegantemente opache e occhi scintillanti.

Per dare il benvenuto all'autunno non c'è niente di meglio che sperimentare nuovi beauty look, regalandoci dei momenti tutti per noi e perché no, qualche nuovo prodotto da trucco.

Abbiamo selezionato per voi il meglio tra le novità make up autunno inverno 2021 2022 dei brand più glam, come Chanel, Dior, Guerlain, Charlotte Tilbury e molti altri. Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione!

Oro, arancione e verde in un'alchimia di tonalità vibranti e iridescenti, perfette per intensificare lo sguardo dando vita a trucchi sempre diversi. Uno dei must irrinunciabili del make up autunno inverno 2021 2022.

Una nuova formula velvet matte ultra raffinata arricchisce il catalogo dei lipstick della maison francese. Dal pack ricaricabile e personalizzabile - per la prima volta con dettagli in tessuto! - questo rossetto vanta morbidezza e intensità, oltre a una straordinaria tenuta fino a 16 ore. Le tonalità tra cui scegliere sono 15.

L'iconico fondotinta compatto del marchio italiano cambia pack e diventa sostenibile. Il case è infatti ricaricabile e costituito da plastica riciclata, mentre la confezione esterna è in carta FSC mix riciclabile.

Una cipria compatta lussuosa da portare a tracolla come un accessorio moda e un rossetto rosso a scelta. Questo kit beauty è senza dubbio uno dei must di stagione!

Un ombretto liquido a lunga durata in edizione limitata. Dalla texuture-velo effetto seconda pelle, sublima lo sguardo con i suoi bagliori sofisticati. Le nuance disponibili sono 4, tra queste la nostra preferita è la 33 Lamé Bronze.

Una palette viso da super star che include tutto il necessario per donare all'incarnato un flush bronzeo. Il segreto per una pelle dolcemente baciata dal sole tutto l'anno!

Una pomata per sopracciglia di ultima generazione che offre un finish naturale e opaco che dura fino a 36 ore. Waterproof e a prova di sbavature, è ideale per enfatizzare le proprie arcate o "costruirle" ad hoc in maniera semplice e veloce. Le shade disponibili sono 8.

Un blush effetto seconda pelle dalla texture leggera come un petalo. Leviga e ravviva l'incarnato con il suo tocco vellutato e intensamente pigmentato.

Effetto "Wow!" che dura tutto il giorno con il nuovo mascara del marchio italiano. Offre un volume più che triplicato per ciglia immediatamente più lunghe incurvate.

Un fondotinta di ultima generazione definito dalla casa produttrice come "elastico". L'effetto sul viso? Naturale e setoso, per un effetto glowy che dura tutto il giorno. Questa nuova base viso è declinata in quattro varianti di colore che adattano all'incarnato. Una pro tip firmata EspressOH? Per un effetto ancora più subtle, provate a mixarne una goccia alla vostra crema idratante, oppure abbinatelo a un olio viso: il risultato vi sorprenderà!

Uno stick intarsiato e un pack prezioso: questo rossetto in edizione limitata ha un'irresistibile finitura opaca che avvolge le labbra e le rende extra vellutate. I colori disponibili sono sei. Il nostro preferito? Lo 05 Pinkish Lily.

Dal finish matte, questo fondotinta in mousse è leggero e offre un bellissimo effetto levigato grazie all'argilla amazzonica contenuta nella formula. Il dettaglio che fa la differenza? Garantisce tenuta estrema senza occludere i pori. Per un'applicazione al top suggeriamo l'apposito pennello Tarte The Buffer.

Un blush in crema modulabile dal finish satinato, perfetto per creare un flush luminoso e naturale sul viso. Disponibile in 3 varianti di colore - la nostra preferita si chiama Pretty Peach - è formulato con olio di avena e acido ialuronico, protettivi, idratanti e antiossidanti.

Un prodotto low cost super volumizzante per labbra turgide e voluminose in soli 15 minuti. Tra i suoi attivi troviamo caffeina, peperoncino e zenzero, oltre a vitamina B3 e amminoacidi. Pizzica leggermente sulle labbra, ma funziona benissimo: rimarrete sorpresi dall'effetto!

Parte della nuova linea di pennelli da trucco progettata dalla make up artist italiana Melly Sorace, questo pennello da fondotinta ha setole sintetiche ed è ideale per stendere formule liquide, cremose e compatte. Trasforma la stesura del make up in un momento di piacevole coccola per la pelle del viso.

La palette di ombretti low cost in edizione limitata si ispira alla serie Netflix Sex Education. Perfetta per creare trucchi occhi sgargianti e illuminare anche l'autunno più cupo!

Un correttore luminoso dalla copertura medio alta. Disponibile in 32 nuance di colore, regala una sensazione di "pelle nuda", parola di Selena Gomez!

LH36 è un nuovo make up brand italiano che debutta sul mercato con una linea di rossetti opachi ma confortevoli, dalla texture setosa. La formula è arricchita da vitamina E, estratto di semi di girasole e da peptide bioattivo che rende le labbra più morbide e definite. Il nostro colore preferito? To Be, un nude marrone discreto ma super cool!

Credits Ph.: Dior Make Up, Guerlain, Chanel