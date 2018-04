I beauty look più belli della cantante e attrice americana

Selena Gomez è una delle cantanti più amate e seguite al mondo.

Selena ha una voce incantevole e uno stile cool che le sono valsi oltre 135 milioni di follower su Instagram.

Selena Gomez Beauty look

Che sia bionda, con capelli lunghi, medi, castani, acconciati o al naturale, Selena Gomez riesce sempre a calamitare l'attenzione.



Anche lo stile del suo make up è interessante e sofisticato, dimostrando una paricolare passione per i rossetti colorati.

Ripercorrete insieme a noi i beauty look più belli della cantante e lasciatevi ispirare.

Brunette

Selena Gomez nel 2018 con i capelli lunghi e castani corredati dalla frangia.

Dark Roots

Selena Gomez bionda con radici scure a contrasto. Il make up è semplice ma d'impatto, con ciglia importanti e rossetto color terracotta.

Red lips

Rossetto rosso opaco per la star, che in questo modo enfatizza al meglio il suo incarnato e l'hairlook chiaro.

Peachy

Make up totalmente color pesca per la cantante, che sceglie rossetto e ombretto in nuance.

Longbob

Il caschetto lungo dal look voluminoso e mosso è uno dei signature look capelli di Selena Gomez, sia in biondo che in castano.

Smokey

Gli occhi scuri della cantante e attrice vengono incorniciati da un make up molto sfumato e opaco, con accenti glowy. Le labbra sono nude.

Wavy

Caschetto lungo dal look mosso con scriminatura al centro. Perfetta la scelta del rossetto rosso arancio.

Hot chocolate

Capelli castano caldo abbinati a rossetto e jacket in tono: Selena Gomez sicuramente ama il cioccolato!

Dark lips

Un altro trucco labbra con rossetto marrone, per un mood sofisticato d'ispirazione anni '90.

Beehive

La parte posteriore dell'hairdo è voluminosa, per un beauty look bon ton in stile anni '60.

Orange vibes

Capelli con shatush castano tono su tono e rossetto arancione fluo, un beauty look solare e cool.

Hot pink

Selena Gomez con le palpebre colorate con l'ombretto fucsia e i capelli perfettamente lisci.

Nude glam

Una proposta semplice e naturale per la star, con capelli sciolti e trucco nude.

Hot!

I colori aranciati si sposano bene con l'incarnato della cantante e attrice Selena. Eccola sfoggiare un ombretto color albicocca in perfetto match con l'outfit.

Low-pony

Coda bassa per Selena Gomez, che raccoglie i capelli con semplicità.

Cool liner

L'eyeliner abbinato ad abbondante mascara incornicia lo sguardo della (ex?) fidanzata di Justin Bieber.

Volume

Capelli lunghi, scalati e voluminosi per Selena Gomez.

Dark chic

Selena Gomez opta per un look felino d'ispirazione dark, con occhi truccati intensamente e labbra nude beige a contrasto.

Lashy

Le ciglia sono uno dei punti focali del beauty look della star. Selena infatti le porta sempre molto scure, voluminose e ben piegate.

Magenta lips

Il rossetto fucsia magenta è abbinato al top e si sposa benissimo con la chioma castana di Selena.

Lippie

Outfit neutro in bianco e nero, illuminato da un rossetto squillante in nuance pop.

Black hair

Capelli scurissimi per Selena, che opta per un make up naturale.

