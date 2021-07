In diretta dal Musée Rodin di Parigi, Maria Grazia Chiuri è tornata in passerella con uno show in presenza e ha svelato la nuova collezione Haute Couture per l’autunno-inverno 2021 di Dior.

Il mondo della moda aveva atteso a lungo questo momento e finalmente, dopo tanto tempo, si è respirata nuovamente aria di normalità sulle passerelle parigine. Nella capitale francese infatti la settimana dell’Haute Couture ha aperto ufficialmente i battenti e il pubblico è potuto tornare ad ammirare dal vivo alcuni fashion show.

Tra le maison che hanno abbandonato le sfilate digitali, Dior che in diretta dal giardino del Musée Rodin ha presentato la nuova collezione Haute Couture per l’autunno-inverno 2021-2022.

A fare da cornice allo show, “Chambe de Soie”, la magnifica opera dell’artista francese Eva Jospin, una serie di ricami in scala 1 a 1, ispirati alle tappezzerie all’indiana della Sala dei ricami di Palazzo Colonna a Roma, che hanno decorato le pareti della passerella.

E proprio i ricami sono eletti da Maria Grazia Chiuri a simbolo di rinascita. Il ricamo non è solo un ornamento decorativo, ma diventa “materia collegata ai sensi della vista e del tatto” ha affermato il direttore creativo di Dior che in questa collezione ha voluto spostare l’attenzione verso la materialità, sottolineando ancora una volta il suo amore per la materia e per il fatto a mano.

A ispirarla, “Threads of Life”, libro dell’artista tessile Clare Hunter che le ha permesso di approfondire e comprendere a pieno il grande valore del ricamo, antica tecnica di tradizione sartoriale tramandata da generazione in generazione.

I ricami, insieme a pizzo, dettagli a rete e piume, ricoprono abiti fluidi che sembrano volteggiare in passerella. Gli abiti da sera sono lunghi e leggeri, hanno corpetti preziosi e sono completamente scoperti sulla schiena.

Impalpabili anche gli abiti plissé, dai colori tenuti e dai riflessi laminati con profondo scollo a V.

Ma c’è spazio anche per capi da giorno. Come i cappotti avvolgenti e le giacche in tweed a quadri, abbinati a stivaletti e cappelli da cavallerizza.

Ampi anche i volumi degli altri capispalla. Le cappe con il cappuccio si indossano con pantaloni cargo coordinati. Il trench presenta intarsi colorati e si abbina a gonne cargo e stringate di pelle.

La silhouette dell’iconica giacca Bar è rivisitata con un tocco più moderno. Sempre a vita strettissima, presenta peplo e cintura in vita e si indossa con pantaloni en pendant e gonne a pieghe.

Le gonne a ruota hanno la vita altissima. Si abbinano a maglie nere a rete o a blazer in velluto.

Ai completi in tweed black&white, si alternano tailleur color caramello, da indossare con bluse in organza, e completi coordinati dalle stampe floreali.

I colori sono quelli tanto cari a Monsieur Dior, come il nude e l’azzurro polvere, ma non manca qualche pennellata di oro, verde, blu, grigio e giallo. Oltre all’immancabile bianco e nero.