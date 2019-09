Volete scoprire come mettere il rossetto like a pro? Vi sveliamo tutti i segreti per un trucco labbra al top!

Siete delle lipstick addicted? Vi capiamo, niente come un bel rossetto è capace di metterci di buonumore e illuminare il nostro viso, dandoci la giusta carica per affrontare la vita di tutti i giorni.



Ma per ottenere l'effetto che desideriamo, il rossetto deve essere applicato a regola d'arte, con calma e precisione. Serve solo un po' di pazienza ed esercizio!



Volete scoprire tutti i trucchetti su come mettere bene il rossetto? Tenete bene a mente questi 10 consigli e il vostro trucco labbra sarà davvero impeccabile.



1. Delineate i bordi con la matita

E sfumatela verso l'interno delle labbra, vi aiuterà a creare una base che farà durare più a lungo il rossetto ed evitare sbavature o migrazioni nelle pieghette del contorno labbra.



2. Usate il pennellino per avere maggiore controllo

Applicare il rossetto dallo stick è molto pratico ma si rischia di non essere troppo precise nell'applicazione. Prelevate poco colore per volta con un pennello labbra in modo da modulare al meglio colore e stesura.



3. Applicate l'illuminante sull'arco di cupido

Come rendere le labbra più carnose? Con un semplice gioco di luci, con un po' di illuminante (senza glitter) applicato sull'arco di cupido. Volete un effetto 3D? Applicatene un tocco anche al centro del labbro inferiore.



4. La matita deve essere dello stesso colore del rossetto



La matita più scura del rossetto fa troppo anni '90 e rischia di sfociare nel cattivo gusto. Se volete comunque un effetto tridimensionale, sceglietela al massimo mezzo tono più scura (non di più!) e sfumatela senza lasciare linee troppo nette.



5. Tamponate un colore troppo strong con le dita

A volte un colore bright o scuro è un po' too much per il trucco da tutti i giorni. Provate a picchiettarlo leggermente sulle labbra con le dita per un effetto stained, rimarrete sorprese da quanto risulterà più soft!



6. Stendete un primer prima di applicare i rossetti opachi

I rossetti super opachi sono belli e di grande tendenza, a patto però che le labbra siano morbide e lisce! Per rendere la texture più smooth applicate un primer apposito e attendete qualche secondo prima di applicare il rossetto.



7. Scegliete i colori scuri in un finish matte

Siete amanti dei colori super dark? Sono tanto affascinanti quanto complicati da gestire. Richiedono infatti un grande controllo nella stesura e nella durata e in questo senso una texture opaca poco "scivolosa" è la scelta migliore.



8. Non tutti i rossi sono uguali

Si fa presto a dire rossetto rosso! Un rossetto rosso con una punta di blu aiuta a rendere i denti più bianchi ma fate attenzione al vostro sottotono, se tendete ai colori caldi e dorati un rossetto rosso a base calda sarà sicuramente più indicato.



9. Applicate un velo di cipria sopra il rossetto

È un trucchetto piuttosto vecchio ma sempre di grande efficacia! Per far durare di più il rossetto, applicate una velina sottile sulle labbra e passate una pennellata di cipria.



10. Usate il trucco del dito per evitare il rossetto sui denti

Non c'è nulla di più antiestetico di ritrovarsi il rossetto sui denti, vero? Per eliminare il prodotto in eccesso vi basterà infilare il dito indice in bocca e stringere leggermente le labbra, quando lo sfilerete porterà via con sé tutti i residui.



Credits Ph.: Mondadori Photo