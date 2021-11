Volete scoprire come applicare l'ombretto? Ecco per voi tanti segreti, trucchetti e suggerimenti per un trucco occhi semplice, veloce e al top.

Disponibile in polvere compatta, polvere libera, in crema, in formula liquida, gel o stick, l'ombretto è un must. Nonostante sia un gesto semplice e spesso parte del quotidiano, in molti ancora si domandano come applicare l'ombretto.

L'ombretto, insieme al rossetto, è uno dei prodotti da trucco più amati e usati. Un tocco di questa polvere colorata riesce infatti a trasformare lo sguardo, andando a enfatizzarlo al massimo, a patto che la sua applicazione sia corretta.

Volete sapere come applicarlo al meglio? Questa guida scioglierà ogni dubbio!

Come applicare l'ombretto: trucchi e segreti

Il primo suggerimento riguarda la pelle delle palpebre e del contorno occhi, che deve essere perfettamente pulita e idratata. In secondo luogo, mai applicare l'ombretto direttamente sulle palpebre "nude": il prodotto potrebbe non aderire alla pelle andando a creare macchie ed effetti poco armonici.

Infatti, per consentire un'applicazione perfetta è importante preparare le palpebre con un prodotto specifico: il primer occhi. Il primer crea una base levigata - talvolta in grado di neutralizzare anche le discromie - che consente al prodotto di essere sfumato al meglio e al tempo stesso fa in modo che si "aggrappi" evitando che l'ombretto sbiadisca o migri nel corso della giornata.

Non avete un primer occhi a portata di mano? Potete optare per un prodotto cremoso, come il correttore, ottimo allo scopo.

Come mettere l'ombretto

Dopo aver preparato la base è possibile procedere con l'applicazione vera e propria dell'ombretto. Per effettuare questo procedimento vi consigliamo di scegliere un pennello a lingua di gatto, dalla forma piatta e compatta, con setole di media lunghezza.

Dopo aver prelevato il prodotto picchiettate il pennello sulla palpebra: i colori più scuri - ma le variabili sono infinite: tutto dipende dalla forma dell'occhio! - si applicano da metà palpebra verso l'esterno, mentre i colori chiari si stendono verso l'angolo interno.

Per intensificare al massimo lo sguardo è possibile sfumare con un pennello da sfumatura "a fiamma" un po' di ombretto nero all'angolo esterno, mentre con un pennello piccolo da precisione è consigliabile applicare un tocco di ombretto molto chiaro e luminoso - shimmer o opaco, a voi la scelta - nell'angolo interno.

Per un effetto completo, potete sfumare nella piega palpebrale un ombretto di tonalità media, preferibilmente opaco, perfetto per donare intensità.

Come mettere l'ombretto con lo scotch

L'applicazione dell'ombretto con lo scotch è una pratica che sconsigliamo. Se però i trend TikTok vi intrigano, potete procurarvi uno scotch di carta - meno aggressivo di quello classico - e renderlo più gentile sulla pelle attaccandolo e staccandolo più volte sul dorso della mano.

Successivamente potrete applicarne una piccola parte all'angolo esterno dell'occhio andando a creare un angolo. Questo passaggio farà sì che la sfumatura dell'ombretto sia molto precisa, ideale per creare un trucco occhi grafico. Questa tecnica può essere adottata anche per l'applicazione dell'eyeliner.

Segnaliamo inoltre che oggi in commercio esistono scotch specifici per il make up, più delicati sulla pelle.

Come sfumare l'ombretto senza pennello

Non avete pennelli oppure non avete voglia/tempo di usarli? No problem! Potrete usare gli applicatori in spugnetta contenuti nelle palette: fin troppo bistrattati, funzionano alla perfezione e sono ottimi per le applicazioni on-the-go.

Usando la spugnetta in larghezza potrete sfumare l'ombretto verso l'esterno, mentre usandola nella sua sezione laterale, quella più sottile, potrete sfumare il prodotto con più precisione per bordare l'occhio.

Un'ottima alternativa? Oltre alle dita, vi suggeriamo di provare i cotton fioc - imperativo scegliere quelli biodegradabili! - oltre a rimediare agli errori di make up sfumano bene il prodotto e consentono un'applicazione dettagliata.

Si mette prima l'ombretto o la matita?

Una delle domande più ricorrenti legate al make up riguarda sicuramente l'applicazione della matita: si applica prima o dopo l'ombretto? La risposta è molto semplice: dipende dal trucco desiderato!

La matita si applica prima per creare il classico trucco occhi smokey eyes. Con questo prodotto si intensificano infatti le rime, sia interne che esterne , inferiori e superiori così come si colorano le palpebre. Successivamente la matita viene sfumata molto bene per poi essere tamponata delicatamente con un ombretto in tono.

Allo stesso modo la matita può essere utile per creare una "sagoma" sull'occhio per creare make up grafici, o come base per l'eyeliner nel caso in cui non si abbia molta dimestichezza nell'applicazione.

Al contrario, nei make up "classici" la matita è un complemento. Dopo aver truccato l'occhio è possibile scegliere se utilizzarla o meno per donare più intensità o definizione allo sguardo.

Come mettere l'ombretto sfumato

Vi piace l'effetto sfumato sulle palpebre? Se il trucco occhi smokey eyes - illustrato nel precedente paragrafo - per voi è un po' too much potete optare per un'applicazione ariosa dell'ombretto.

L'accessorio must? Il pennello da sfumatura, meglio se ampio e allungato, dalle setole morbide. Per un'applicazione like-a-pro intingete la punta del pennello nella cialda e - tenendolo tra le dita all'estremo, allontanandovi il più possibile dalla punta con le setole - applicate l'ombretto con movimenti circolari. Partite dalla base e salite fino alla piega palpebrale, sempre con movimenti circolari, per creare un effetto soft.

Il tocco finale: definite il bordo superiore sfumando sull'arcata sopraccigliare un ombretto color carne.

Come mettere l'ombretto con le dita

Un altro beauty-hack made in TikTok riguarda l'applicazione dell'ombretto con le dita. Come visto in centinaia di video, viene suggerita un'applicazione "a strice", un trucco da conoscere assolutamente se si vuole sapere come applicare l'ombretto in maniera semplice e veloce.

Con i polpastrelli si prelevano i colori scelti e si applicano verticalmente sulle palpebre partendo dall'esterno verso l'interno. Successivamente, con un polpastrello pulito, o un pennello apposito, si sfumano leggermente le shade per creare un effetto gradiente.

L'effetto è molto interessante, soprattutto per chi ama i make up colorati e facili da fare.

Come mettere ombretto due colori

Il trucco occhi bicolore è uno dei più veloci da fare. Di facile esecuzione ed effetto assicurato, può essere creato con ombretti in palette - come verde chiaro e verde scuro, beige e marrone, rosa e bordeaux e così via - oppure con nuance a contrasto, come blu e e bronzo, bianco e nero e non solo.

Per ottenere un effetto armonico il consiglio è quello di applicare l'ombretto di tonalità più chiara su tutta la palpebra verso l'angolo interno, per poi sovrapporre all'angolo esterno verso il centro la nuance più scura.

Molto importante è sfumare bene i due colori al centro, per creare un effetto armonico che faccia risaltare gli occhi.

Foto di olia danilevich & 𝐕𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐇𝐃 𝐌𝐚𝐤𝐞- 𝐮𝐩 & 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐮𝐦𝐞 da Pexels