Gli occhi chiari hanno un fascino davvero magnetico. Vi sveliamo come fare un trucco leggero occhi verdi ad alto impatto

Gli occhi verdi hanno un fascino unico e una versatilità rara: si adattano con naturalezza a ogni incarnato e a qualsiasi colore di capelli, diventando il punto luce di ogni volto. Creare un trucco leggero capace di esaltarli non è affatto complicato, anzi può trasformarsi in un gesto semplice ma estremamente efficace. Qui ti raccontiamo come valorizzarli al meglio, con pochi tocchi mirati e grande resa.

Trucco leggero occhi verdi: i consigli

Un approccio classico e sempre efficace si basa sulla ruota dei colori: per far risaltare al massimo l’iride, si scelgono tonalità complementari, cioè quelle che si trovano sul lato opposto dello spettro cromatico. Nel caso degli occhi verdi, questo significa puntare su sfumature capaci di creare contrasto e profondità come il viola, il rosso e le sue declinazioni più morbide, ma anche l’arancione e i toni caldi del bronzo. A questi si aggiunge il nero, grande classico intramontabile che definisce lo sguardo con decisione. Naturalmente, non esistono regole rigide: il make-up diventa un gioco di equilibrio e personalizzazione, in cui si può sperimentare liberamente fino a trovare la combinazione di colori più armoniosa e personale.

Trucco per occhi verdi: quattro consigli per voi Consiglio n.1 Per un semplice trucco da giorno scegliete un ombretto color bronzo, applicato leggermente sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore. Potete tranquillamente passare da giorno a sera applicando un rossetto rosso, scelto in base al colore dei vostri capelli.



Consiglio n.2 Gli smokey eyes stanno bene a tutte, l'importante è scegliere la tonalità che meglio si adatta al proprio colore di occhi e di capelli. Se le vostre iridi sono verdi scegliete un marrone scuro abbinato al viola e un avorio per illuminare.





Consiglio n.3 Per un trucco semplice ma al tempo stesso elaborato, sfruttate combinazioni inusuali di colore. Il nostro consiglio è abbinare marrone, malva e argento scuro: utilizzate le tonalità calde per la palpebra mobile mentre il grigio per enfatizzare la rima inferiore dell'occhio.



Consiglio n.4 Chi ha gli occhi verdi può sbizzarrirsi con tantissime tonalità, creando giochi di luce e colore. Per questa stagione vi proponiamo la combinazione viola-azzurro-nera, perfetta per bionde e more che vogliono un trucco più catchy.



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Indecise sui look da provare?Ecco alcune proposte che abbiamo selezionato per voi.

Trucco nude minimalista

Per chi ama i beauty look essenziali: le palpebre sono colorate con un ombretto beige, oppure da un trucco occhi infraciliare sigillato da una passata di mascara trasparente o marrone.

Trucco leggero occhi verdi nelle sfumature del rosa

Il rosa chiaro o antico può essere il colore giusto per un soft smokey eyes.

Il trucco per chi ama l'eyeliner (black)

Sarà sufficiente una riga nera per evidenziare il colore delle iridi.

Ciglia effetto wow

Abbinato all'eyeliner, ecco un trucco ciglia cloggy dal mood anni Settanta.

La proposta catchy

Eyeliner oppure ombretto bianco nell'interno sfumato con una polvere marrone scuro: la soluzione cool per mettere lo sguardo in primo piano.

I prodotti per il trucco occhi verdi

Di seguito alcune proposte utili per realizzare il vostro make-up.

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