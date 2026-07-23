Se avete gli occhi verdi e amate il trucco leggero, questi sono i beauty look pensati per voi
Gli occhi verdi hanno un fascino unico e una versatilità rara: si adattano con naturalezza a ogni incarnato e a qualsiasi colore di capelli, diventando il punto luce di ogni volto. Creare un trucco leggero capace di esaltarli non è affatto complicato, anzi può trasformarsi in un gesto semplice ma estremamente efficace. Qui ti raccontiamo come valorizzarli al meglio, con pochi tocchi mirati e grande resa.
Trucco leggero occhi verdi: i consigli
Un approccio classico e sempre efficace si basa sulla ruota dei colori: per far risaltare al massimo l’iride, si scelgono tonalità complementari, cioè quelle che si trovano sul lato opposto dello spettro cromatico. Nel caso degli occhi verdi, questo significa puntare su sfumature capaci di creare contrasto e profondità come il viola, il rosso e le sue declinazioni più morbide, ma anche l’arancione e i toni caldi del bronzo. A questi si aggiunge il nero, grande classico intramontabile che definisce lo sguardo con decisione. Naturalmente, non esistono regole rigide: il make-up diventa un gioco di equilibrio e personalizzazione, in cui si può sperimentare liberamente fino a trovare la combinazione di colori più armoniosa e personale.
Trucco per occhi verdi: quattro consigli per voi
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Indecise sui look da provare?Ecco alcune proposte che abbiamo selezionato per voi.
Trucco nude minimalista
Per chi ama i beauty look essenziali: le palpebre sono colorate con un ombretto beige, oppure da un trucco occhi infraciliare sigillato da una passata di mascara trasparente o marrone.
Trucco leggero occhi verdi nelle sfumature del rosa
Il rosa chiaro o antico può essere il colore giusto per un soft smokey eyes.
Il trucco per chi ama l'eyeliner (black)
Sarà sufficiente una riga nera per evidenziare il colore delle iridi.
Ciglia effetto wow
Abbinato all'eyeliner, ecco un trucco ciglia cloggy dal mood anni Settanta.
La proposta catchy
Eyeliner oppure ombretto bianco nell'interno sfumato con una polvere marrone scuro: la soluzione cool per mettere lo sguardo in primo piano.
I prodotti per il trucco occhi verdi
Di seguito alcune proposte utili per realizzare il vostro make-up.
Charlotte Tilbury Exagger-Eyes Volume Mascara
Makeup By Mario Master Mattes® Eyeshadow Palette
Born This Way Warm Ember Nudes Mini Eye Shadow Palette di Too Faced
All About Shadow Palette Black Honey di Clinique
Inkglam eye liner Lord&Berry
Max Factor Colour X-Pert Soft Touch Palette 002 Crushed Blooms
Charlotte Tolbury EYES TO MESMERISE AMBER GOLD
URBAN DECAY Naked Wild West Eyeshadow Palette Mini
Makeup Revolution The True Icon Bronze Eyeshadow Palette
Tarte Tartelette in Bloom Palette
Huda Beauty Mini palette ombretti Nude Obsessions Palette
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