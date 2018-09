Il racconto del backstage della sfilata di Antonio Marras SS2019

Un lungo viaggio in mare, argomento così tristemente attuale, è il tema della collezione primavera/estate 2019 di Antonio Marras. Il mare che, come sempre, non può che essere anche un pezzo della sua Sardegna: è l'Asinara, l'”isola nell'isola”, luogo che ha ospitato, nel lontano 1937, l'affascinante principessa Werzer Romana Work, figlia del Negus d'Etiopia Hailè Selassiè, confinata in questo luogo selvaggio e magico, insieme ai suoi quattro figli, da Benito Mussolini.

È la terra brulla di questo angolo a nord della Sardegna e la natura – tra mare e safari, tra isola e Africa – a ispirare una collezione in cui la tonalità protagonista è il verde, perché, come diceva in una poesia Sergio Atzeni: «Due colori esistono al mondo e il verde è il secondo».

Anche il make up scelto per la sfilata sposa l'inclinazione verso le tonalità calde del deserto. Travel to Safari: così potremmo definire il mood del beauty look firmato da Tom Pecheux per MAC Cosmetics.

Focus on eyes: sulle palpebre sono mescolati tre colori diversi, tutti presenti nella nuova Correct Palette in Extra Deep, mentre per dare maggiore luminosità al centro della palpebra è stato applicato il Liquid Dazzleshadow in Blinking Brilliant. Le gote sono state colorate con la polvere Shimmy Peach dell'Hyper Real Glow Palette per «creare un look sunkissed, tipico risultato di una giornata trascorsa a fare safari». Per il trucco labbra, infine, è stato usato il Powder Kiss Lipstick in Impulsive.

L'hair style, curato da James Pecis, riprende l'animo rétro della collezione. Le chiome delle modelle sono state divise in due sezioni: da un lato è stato realizzato un torchon extra volume, dall'altra, invece, i capelli sono stati legati con una ponytail bassa.

Non passa inosservata neanche la manicure creata per pArish da Antonio Sacripante che dice: «Per la nail art abbiamo ripreso un dettaglio presente sugli accessori delle collezioni, la farfalla, riprodotta sull'anulare o sull'indice attraverso una stilizzazione grafica con foglie oro e glitter oppure sulle piume attraverso petali d'oro che ondeggiano con il vento e che simboleggiano la libertà».

Ph.: Daniela Losini

Make up: MAC Cosmetics / Key Artist: Tom Pecheux

Hair: James Pecis

Special thanks to: FUJIFILM