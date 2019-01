Semplicissimi da usare, si applicano in un secondo: ecco i nostri alleati per sopracciglia perfette tutto il giorno

Matite, gel, pennarelli, tinture: la brow-mania è esplosa e ormai ci sono mille modi per riempire le sopracciglia, ricostruirle o renderle più folte. Forse, però, nessuno è pratico e veloce quanto i mascara dedicati proprio a questa zona del viso.





Oltre ai classici gel trasparenti, perfetti per tenere in ordine sopracciglia già perfette o disegnate, esistono quelli colorati, spesso arricchiti da fibre, in grado riempire le zone meno folte dando il giusto volume in modo super naturale.





Lo scovolino aiuta a pettinare le sopracciglia, il gel colorato fa il resto: se non amate i look esagerati “da Instagram” e non avete bisogno di ricostruire l’arco con una matita, il mascara colorato per sopracciglia è proprio quello che fa per voi.





Volete dare un’occhiata ai migliori mascara per sopracciglia? Eccoli qui!

Benefit - Gimme brow +

Un mini applicatore affusolato e una texture in gel arricchita da microfibre sono le carte vincenti di questo mascara, adatto anche alle meno esperte. Disponibile in 3 colori, promette volume anche sulle sopracciglia più sottili.



Catrice - Eyebrow Filler

Una scelta di colori più limitata (solamente due) ma dalle sfumature super naturali e neutre. Lo scovolino è ampio ed è perfetto per le sopracciglia più folte, che hanno bisogno di definizione per tutta la giornata.



Lancôme - Sourcils Styler

Un mascara progettato dalla super make-up artist Lisa Eldridge: dona struttura e intensifica le sopracciglia per 14 ore. Per chi ha bisogno solo di tenerle ben pettinate esiste anche la versione trasparente.



Too Faced - Brow Quickie

La tecnologia Fiber Gel di questo mascara imita i peletti delle sopracciglia e assicura una tenuta waterproof per 12 ore. L’applicatore non è troppo grande né troppo piccolo: a prova di imbranate!



Essence - Make Me Brow

Un’opzione low cost ma efficace? Il mascara per sopracciglia di Essence, arricchito da fibre per riempire le zone meno folte. Disponibile in due tonalità, ha uno scovolino super compatto, perfetto per lavori di precisione.



NYX - Tinted Brow Mascara

Il mascara di NYX promette sopracciglia colorate, definite, ma dal finish morbido e naturale. Lo scovolino le pettina perfettamente, mentre le quattro tonalità disponibili accontenteranno proprio tutte.

Bionde all’ascolto, qui troverete il mascara che fa per voi.



Soap & Glory - Archery Volu-Boost

Scovolino compatto e dalle setole corte, un gel con fibre molto pigmentato e resistente all’acqua: il risultato sono sopracciglia uniformi e volumizzate, perfettamente in ordine per tutto il giorno.



L’Oréal - Brow Artist Sculpt

Le vostre sopracciglia hanno bisogno di un pizzico di definizione in più? Questo mascara ha una punta che scolpisce la forma del sopracciglio e ne accentua il colore, mentre lo scovolino fissa e disciplina il tutto.



Kiko - Eyebrow Fibers Coloured Mascara





Ben sei tonalità per un mascara colorato che pettina alla perfezione le sopracciglia dando quel tocco di colore in più che le uniforma. Perfetto per chi ha sopracciglia folte da tenere a bada!



Credits ph: Unsplash