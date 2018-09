Il meglio del meglio in fatto di maschere viso tutte da provare selezionate per voi da Grazia.it

Abbiamo selezionato per voi le migliori maschere viso sul mercato, da quelle in crema a quelle in tessuto usa e getta passando per quelle nere peel-off e quelle con i glitter!

Trovate quella che fa per voi, e per le vostre esigenze in fatto di pelle, continuando a leggere questo articolo.

Maschera viso tonificante e illuminante con glitter e stelle scintillanti. Prendersi cura della propria pelle non è mai stato così glam!

Maschere da notte e rubber mask da preparare nel divertente shaker per una skin care coreana a 5 stelle.

Purificanti, energizzanti o leviganti, le maschere del marchio italiano sono budget friendy ed efficaci.

Una maschera viso effetto lifting studiata per ridefinire i contorni del viso.

Estratti di camomilla bio per lenire e idratare le pelli secche, stanche e stressate.

Fiore di ibisco e foglie di zenzero si uniscono per dare vita a una maschera da notte rassodante e levigante.

Maschera coreana in tessuto studiata per schiarire e levigare la pelle. Lo stesso range include maschere per decolleté, labbra, capelli, mani, piedi e persino per la pancia!

Maschera viso antietà ed energizzante che stimola il innovamento cellulare, riducendo rughe e segni di espressione.

Con olio di girasole, tulipano africano, lux complex e vitamine C ed E incapsulate, questa maschera viso regala una sforzata di energia e luminosità al viso.

Frutta e verdura abbinate per colore creano maschere viso a base di ingredienti naturali che regalano nuova vita alla pelle.

L'iconico siero viso del marchio francese trova una nuova forma nella maschera viso in hydrogel dall'effetto levigante e ringiovanente immediato.

Una maschera viso notturna che trae dall'oro la forza di rinnovare la pelle rendendola più elastica, compatta, luminosa, densa, tonica e protetta.





Una crio-maschera transepidermica di ultima generazione che ricostituisce il dna per un effetto ultra liftante e tensore in soli 20 minuti.

Ideale per trattare la delicata zona del contorno occhi e contorno labbra, questa maschera distende la zona e allieva rossori, gonfiori ed irregolarità cutanee.

Impurità, secchezza o incarnato spento? La soluzione sono le nuove maschere viso BioNike, dall'effetto immediato.

Estratto di yuja e sei diverse vitamine per illuminare e rivitalizzare la pelle.

La prima lenisce anche la pelle più sensibile, la seconda idrata in profondita la pelle deidratata grazie a brevetti registrati ultra efficaci.

Antirougeurs Calm è una maschera lenitiva, Cleanance Mask è una maschera-gommage e Maschera Lenitiva idratante regala un bagno di idratazione alla pelle.

Elimina le impurità dal viso liberando i pori, per una pelle detersa e levigata.

Maschera viso cremosa composta da un mix di estratti e oli vegetali e minerali del Mar Morto uniti a vitamina E, riequilibrano e idratano la pelle. r

Formula in polvere da mixare ad acqua per ottenere un composto malleabile da applicare sul viso per un risultato top in soli 5 minuti. Disponibili nelle varianti cocco, kiwi, bacche di goji e carbone vegetale.

Age Control Even Tone & Brightening Sheet Mask e Neauty Before Age Uplift Sheet Mask sono due nuove maschere in tessuto che puntano a un rislutato immeditato, per una pelle sana e giovane più a lungo.

Un concentrato dall'effetto "pelle perfetta" dalla finitura perlata, ideale come preprarazione al make up.

Per un colorito omogeneo e luminoso, ecco la maschera viso in tessuto dall'effetto express.

Maschera nera peel off che libera la pelle dalle impurità, migliora l'aspetto dei pori dilatati e rivela un incarnato più compatto e radioso.

Maschere da notte a base di estratto di latte e avocado, o pomodoro, per un effetto super idratante della pelle del viso durante le ore di riposo.

Azione pulizia profonda e purificante per la maschera viso peel off budget friendly.

Maschera in tessuto luxe al cui interno troviamo ben 30ml di Treatment Lotion per un effetto booster extra. Ideale come base trucco o post make up, ma anche come pre-trattamento nella propria beauty routine.

