Scoprite tutti i migliori beauty look, trucchi e acconciature delle star che hanno sfilato sul red carpet della 76° edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2019



Prende il via la 76° Mostra del Cinema di Venezia. Per l'edizione 2019 tutti i riflettori sono puntati sui protagonisti più amati del cinema italiano e internazionale, a partire da Alessandra Mastronardi che quest'anno sarà madrina della rassegna cinematografica, presentando la serata di apertura di mercoledì 28 agosto e concludendo la kermesse il 7 settembre con la proclamazione del Leone d'oro.



Come ogni anno, insieme ai film presentati saranno in primo piano le star che sfileranno sul red carpet, sfoggiando i look più sofisticati, degni delle occasioni più glam.

Se siete curiose di scoprire i migliori beauty look di Venezia 2019, sfogliate le gallery e scegliete il vostro best of in fatto di trucco e acconciature, con le dive più amate.

I migliori make up

Per quanto riguarda il trucco le star hanno scelto di puntare sui grandi classici, mettendo in risalto gli occhi con smokey eyes e abbondante khol (Alessandra Mastronardi, Barbara Palvin, Nicole Warne) o più raramente la bocca con l'intramontabile rossetto rosso (Iman, Martha Hunt).



Ci è piaciuta moltissimo la scelta di abbinare il trucco occhi all'abito, riflessi cerulei per Jasmine Sanders, magenta per Gabrielle Caunesil e dorato per Candice Swanepoel.

L'incarnato? Per tutte glowing e impeccabile.

I migliori trucchi della Mostra del Cinema di Venezia 2019 Occhi super intensi per Alessandra Mastronardi.



Smokey eyes shimmer per Barbara Palvin.



Trucco occhi color oro per Candice Swanepoel.





Una semplice linea di eyeliner nero per Eleonora Carisi.



Make up interamente nei toni nude per Elsa Hosk.



Un tocco di color magenta per il trucco occhi di Gabrielle Caunesil.





Occhi super luminosi per Giulia Valentina.



Smokey eyes opaco e rossetto rosso per Iman.



Eyeliner e colori cangianti per il trucco occhi di Jasmine Sanders.





Rossetto rosso color ciliegia per Martha Hunt.



Uno smokey eyes ad alto impatto per Nicole Warne.



Le migliori acconciature

I capelli più gettonati? Sicuramente i raccolti, con chignon ordinati e super bon ton, sfoggiati da Gabrielle Caunesil, Candice Swanepoel e Alessandra Matronardi. Non mancano i twist più originali con knot e banana bun, come quelli di Jasmine Sanders e Elsa Hosk.



Non manca poi chi ha scelto di lasciare i capelli sciolti, con riga laterale e onde morbide da vera diva come Barbara Palvin e Kitty Spencer, fino alle lunghezze texturizzate di Isabeli Fontana e l'effetto wet di Juliette Binoche.

I migliori look capelli della Mostra del Cinema di Venezia 2019 Onde morbide con riga laterale per Barbara Palvin.



Chingon basso e intrecciato per Alessandra Mastronardi.



Un elegantissimo banana bun per Elsa Hosk.





Chignon bon ton anche per Candice Swanepoel.



Capelli texturizzati per Isabeli Fontana.



Raccolto con knot per Jasmine Sanders.





Effetto wet e capelli sciolti per Juliette Binoche.



Riga laterale e onde easy per Kitty Spencer.



Top knot per Sofia Richie.





Chignon con riga laterale per Stacy Martin.



