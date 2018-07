Scoprite lo stile di Thandie Newton, l'attrice di Westworld - Dove tutto è concesso

Thandie Newton - il cui vero nome è Thandiwe Adjewa Newton - è un'attrice inglese di origini africane.

Dopo aver recitato in molte pellicole di successo - come Mission Impossible 2, Intervista col Vampiro e Crash - oggi Thandie è impegnata nella serie HBO Westworld - Dove tutto è concesso ed è appena apparsa nel film Solo: A Star Wars Story.

Lo stile di Thandie? Eclettico e posh: la star - confusa qualche tempo fa da Victoria Beckcham per Zoe Saldana - ama infatti cambiare spesso acconciatura e make up, rivelando una personalità eclettica.

Scoprite lo stile dell'attrice Thandie Newton attraverso i suoi beauty look più belli qui di seguito.

Capelli ricci raccolti con morbidezza e make up semplice nei toni caldi per la star.

Thandie Newton con un insolito hairlook con schiariture bionde sulle lunghezze e trucco occhi nei toni del viola.

Raccolto scultura con bun riccio frontale. Lo sguardo è sottolineato dal kajal nero, mentre le labbra sono rosee e luminose.

Capelli sciolti e ricci portati all'indietro per Thandie Newton che opta per un rossetto arancione opaco, perfetto per la sua carnagione.

Thandie Newton con un beauty look statement con raccolto voluminoso e trucco occhi smokey eyes nei toni del verde petrolio.

Hairlook prezioso con acconciatura chic ornata da fermagli gioiello scintillanti.

Capelli lisci raccolti in una glam ponytail e make up smokey in grigio: un look easy ma d'effetto.

Acconciatura top knot e trucco occhi intenso con mascara nero statement.

Thandie Newton con un trucco occhi nei toni dell'arancione completato dall'eyeliner.

Thandie Newton con i capelli corti e un make up minimale con pelle levigata e smokey nero molto contenuto.

Acconciatura extra voluminosa per i capelli ricci di Thandie Newton.

Tortora tono su tono per il trucco occhi-labbra della star inglese.

Chioma lunga e liscia e trucco occhi sfumato per uno sguardo felino.

Coda alta per un beauty look da 10 e lode per Thandie Newton, che opta per uno smokey scuro e labbra burgundy.

Raccolto in stile vintage con onde piatte e scriminatura laterale.

Rossetto rosso per un beauty look classy'n chic.

Acconciatura statement con treccine afro e un trucco extra shiny con occhi color rame metallico e labbra soft purple metal.

Bun riccio, eyeliner nero e rossetto arancione opaco: un beauty look estivo da copiare.

Thandie Newton al naturale, con chioma riccia sciolta e viso pulito. L'unico tocco di trucco è dato da eyeliner e mascara nero.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa