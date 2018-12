Gli hairlook più amati e copiati? Sono quelli della IT girl Olivia Palermo, diventata una vera e propria beauty icon grazie al suo stile minimal chic

Lo stile di Olivia Palermo è da sempre tra i più ammirati in assoluto, per quel riuscitissimo mix tra eleganza e approccio easy.

Cosa che si riflette anche nella sua visione della bellezza che ha fatto dei capelli il punto forte del suo beauty look.

Merito del colore luminoso, caldo e così versatile, mai piatto.



Una valorizzazione che non passa solo dal colore ma anche dal taglio e dalle acconciature scelte. Olivia Palermo sa come anticipare le tendenze e scegliere quelle più donanti.

Capelli lunghi a onde

Come portare i capelli lunghi secondo Olivia Palermo? Con punte pari per conservare il massimo volume, scriminatura centrale e onde morbide un po' destrutturate, per un look naturale ma al tempo stesso sofisticato. In due parole, easy chic.



Long bob con onde piatte

Dal taglio di capelli lunghi passiamo all'amatissimo long bob che Olivia ha sfoggiato in tutte le varianti. Qui, i capelli lambiscono le spalle e lo styling scelto è a onde piatte, da realizzare con la piastra. L'acconciatura perfetta se volete dare movimento alla chioma senza eccedere con il volume (ma dare comunque corposità ai capelli).



Blunt cut

Un altro long bob ma in versione super liscia, anche in questo caso con riga centrale. Il taglio è blunt, ovvero a richiamare una sforbiciata netta, pari. Il taglio di capelli da scegliere se avete il viso ovale e i tratti molto regolari, perché potrebbe mettere in evidenza asimmetrie e irregolarità dei lineamenti.



Bronde o caramello?



Il colore di capelli di Olivia Palermo è tra i più richiesti. Si tratta di una via di mezzo tra il bronde e il caramello, con riflessi color miele per aggiungere corpo a una chioma che per sua natura non è di certo voluminosa. Il mix di tonalità aggiunge luminosità e tridimensionalità.



Caschetto bon ton

Ancora un taglio medio, in questo caso le lunghezze si accorciano leggermente trasformandosi in un carré dal look polished, piega liscia e punte rivolte verso l'interno.



Messy bun

L'acconciatura "ripiego" dei vostri peggiori momenti da sotto esame si eleva a hairlook da sfoggiare in first row. Lo chignon "finto" spettinato tanto amato da Olivia Palermo diventa sofisticato ma con naturalezza, portato con un'eleganza innata non pretenziosa.



Collarbone cut

È questo il taglio di capelli più cool del momento, la lunghezza medio-lunga che sfiora la clavicola, in una sorta di long bob allungato. Olivia lo porta con punte leggermente sfilate e delle parting braids come scriminatura centrale.



Credits Ph.: Mondadori Photo, Getty Images - Artwork by Elisa Costa