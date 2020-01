Volete scoprire quali sono le acconciature e i make up più belli della modella tedesca? Abbiamo selezionato per voi i migliori beauty look



I suoi tratti distintivi sono i lunghi capelli biondi color miele e degli occhi verde bosco intensi e profondi.

La modella tedesca Maya Stepper ha saputo conquistarsi uno spazio di rilievo tra le influencer europee da tenere d'occhio. Non da ultimo, è entrata a far parte della squad di modelle di Victoria's Secret, per la collezione Swim 2019.

Non ama i beauty look eccessivi o troppo artificiali, preferisce puntare sui dettagli come delle sopracciglia feathered e le lentiggini messe in risalto. Abbiamo selezionato i suoi make up e le acconciature più belle, a cui potete ispirarvi.

Natural glam

Un look naturale che punta tutto sulla luminosità. In primis sui capelli, lisci, corposi e splendenti dal finish glossato, e poi sulla base viso trasparente e glowing, con lentiggini in primo piano.

Polished



Basta poco per ottenere un beauty look estremamente raffinato e di classe. Una coda di cavallo alta e sleek e una semplice linea di eyeliner per mettere in evidenza lo sguardo.



Red lips



Ogni tanto ci vuole un tocco di colore per ravvivare l'incarnato, ma senza esagerare. Puntate su un rossetto rosso fragola dal finish matte, pettinate le sopracciglia verso l'alto e - se non le avete - provate a realizzare delle faux freckles con una matita per sopracciglia.



Glow



Il make up perfetto per la bella stagione? Una matita infracigliare molto sfumata e un illuminante ad alto impatto, da sfumare su zigomi e tempie.



Pink



Il trucco rosa è il trend del momento. Vi donerà particolarmente se avete gli stessi colori di Maya Stepper, giocate con tonalità coordinate su occhi, guance e labbra.







Boxer braid



L'hairlook della stagione dei festival è sempre quello con le trecce protagoniste. Comodo e anti-caldo, da abbinare a un make up healthy glow.



Baby blonde



I riflessi biondi chiarissimi non sono mai stati così cool. Quest'estate ricercate l'effetto del biondo californiano sui capelli.



Beach waves



Naturali, iper-voluminose e destrutturate. Le onde da spiaggia ora si portano ribelli e texturizzate.



Credits Ph.: Getty Images