Volete approfondire cosa si intende per beauty look parigino? Allora seguite l'influencer Jeanne Damas e scoprite tutti i segreti del suo stile

Se amate da sempre Ines de la Fressange e Caroline de Maigret, con i loro libri in bella vista nella vostra libreria, allora non potete non seguire l'amatissima influencer francese Jeanne Damas, ormai riconosciuta come icona di stile della bellezza parigina.

Gli stilemi del suo look Parisian-chic? Una pelle del viso nude ma impeccabile, un incarnato bonne mine, il rossetto matte e i capelli (solo apparentemente) undone. Tutti i suoi beauty look trasmettono classe e semplicità allo stesso tempo, uno stile effortless che non cerca di piacere per forza e per questo risulta estremamente affascinante.

Scoprite tutti i beauty look très Parisienne di Jeanne Damas.



Nude chic



Nessuno riesce a rendere così elegante il un beauty look nude tanto quanto le francesi. Frangia a tendina grown-out e capelli portati di lato con naturalezza, una base viso trasparente ma senza imperfezioni e un rossetto beige rosato dal discreto finish opaco.



Fuchsia lips



Volete imparare a portare un rossetto di giorno con nonchalance? Prendete appunti e copiate questo look, un rossetto d'impatto vi risolleva l'autostima e vi dà la giusta attitude per affrontare la giornata.



Normcore



Capelli messy semi-raccolti e make up bonne mine in stile minimalista: gli elementi dello stille francese di una bellezza senza sforzi.



Red lips



Basta un rossetto rosso per rendere elegante qualsiasi look. Per evitare il rischio di un lool troppo serioso, abbinatelo a un hairlook sbarazzino, come un long bob leggermente mosso dalla piega non troppo polished.



Iconic



Gli elementi imprescindibili dei beauty loo di Jeanne Damas sono sempre gli occhi nude ma con tanto mascara, le sopracciglia bushy pettinate verso l'alto e un rossetto a effetto velluto.



Ombré hair



Anche il colore di capelli non cambia mai, con un effetto degradante che sfuma dal castano al caramello, grazie al balayage.



Long bob



Anche il taglio di capelli oscilla sempre tra un long bob wavy e un collarbone cut, una scelta pratica e versatile.



Ladylike



Per essere chic basta veramente poco. Come un up-do romantico e messy e un rossetto rosato my lips bub better.



Credits Ph.: Getty Images