Scoprite tutto sullo stile di Georgia Fowler, una delle modelle del momento

Neozelandese classe 1992, Georgia Fowler è una delle modelle del momento.

Celebre per essere uno degli angeli di Victoria's Secret, qualche anno fa ha avuto una relazione con la pop star Harry Styles. Oggi madre di due bambini, Georgia ha uno stile sofisticato e trasformista, sempre elegante e chic, assolutamente da copiare.

Scoprite i beauty look più belli di Georgia Fowler - con focus su make up e capelli - continuando a leggere questo articolo.

Total look glowy con pelle abbronzata, labbra glossate e zigomini illuminati da bronzer ed highlighter shiny.

Georgia Fowler con un beauty look minimale. La pelle è opaca e levigata, il trucco occhi è illuminato da un tocco di kajal blu.

Capelli sciolti e naturali per la modella, che opta per un trucco neutro, nei toni del marrone e bronzo.

Beauty look da diva per Georgia Fowler, che opta per un'acconciatura capelli vintage a onde abbinata a un make up edgy nei toni del nocciola.

La modella con capelli raccolti e labbra rosa.

Capelli boucy - mossi e voluminosi - e make up naturale nei toni del rosa luminoso.

Nude look assoluto per Georgia Fowler nel backstage della sfilata Victoria's Secret Fashion Show.

Top knot e viso pulito: un beauty look essenziale ma vincente.

Un beauty look da gran sera con capelli raccolti e trucco occhi bronzato in finitura shimmer. A incorniciare lo sguardo, lunghe e folte ciglia scurite dal mascara.

Total look caldo con labbra rosse opache in perfect match con l'ombretto, in tontalità shimmer.

Beauty look grungy-chic con capelli mossi con frangia e occhi enfatizzati dall'eyliner nero intenso.

Party look edgy, con labbra burgundy in finitura metallica e top knot scultura.

Hairlook naturale con capelli mossi e raccolti con morbidezza. Il trucco trionfa in un lipstick rosso cremoso.

Raccolto morbido e naturale e incarnato super glowy.

Look minimale per Georgia Fowler, che scalda l'incarnato con il bronzer e pettina le sopracciglia verso l'alto per un bushy look glamour.

Vampy look con raccolto retrò e make up intenso nei toni del bordeaux.

Semi raccolto voluminoso in stile anni '80 e occhi bistrati dal kajal nero.

Acconciatura mossa e voluminosa per l'hairlook e trucco glam con eyeliner e rossetto rosso.

Georgia Fowler al naturale, con capelli mossi e viso "pulito".

Acconciatura capelli sleek e smokey eyes nero intenso a intensificare lo sguardo.

Credits Ph.: Getty Images - Artwork: Elisa Costa