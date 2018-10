Ludovica Valli è una delle influencer del momento. Ecco i suoi beauty look più belli

Giunta al successo grazie al suo ruolo di "tronista" nel programma Uomini e Donne, oggi Ludovica Valli è una influencer di grande successo.

Classe 1997, Ludovica vanta oggi oltre 1,5 milioni di follower su Instagram, affascinati dal suo stile.

Il suo make up preferito? Minimale, quasi assente, con tocchi di rossetto rosso. I capelli allo stesso modo seguono il suo stile: naturale ma glam.

Easy look con capelli semi raccolti, scriminatura centrale e ciuffi morbidi a ricadere sul viso. Il rossetto rosso illumina il viso.

Chioma sciolta e mossa al naturale sulle lunghezze. I capelli risultano più lisci e adesi al capo nella parte frontale, divisi dalla scriminatura al centro.

Acconciatura cool con half-pony al centro della testa. Una proposta in stile anni '80 da copiare.

Ludovica Valli con capelli mossi al naturale e make up edgy con smokey eyes scuro e rossetto rosso.

I lunghi capelli della influencer illuminanti da uno shatush rosso, creato con una colorazione semipermanente.

Ludovica con un make up elegante. Le labbra sono nude, mentre lo sguardo è intensificato dalle sopracciglia ben marcate.

Un beauty look fresco per Ludovica, che raccoglie i capelli in uno chignon morbido e colora le labbra in una shade caramello opaca.

Le trecce boxer braids: super cool per un look da giorno.

Ludovica Valli senza trucco. La pelle risulta levigata, le labbra rosee in una nuance che vira al malva.

Sleek hair effetto bagnato con riga laterale e make up bold con labbra intense colorate con un rossetto color vinaccia opaco.

Credits Ph.: Getty images