Un tuffo nello stile eclettico della cantante e pop star americana. Una selezione dei migliori make up e look capelli cui ispirarsi

Lizzo beauty look: uno stile unico tutto da scoprire attraverso gli scatti più belli della cantante statunitense.

Lizzo - al secolo Melissa Viviane Jefferson - è nata nel 1988 ed è una delle cantanti più amate del momento. Dallo stile eclettico e glam, conquista al primo sguardo per il sorriso aperto e per i look originali.

Abbiamo selezionato per voi i beauty look più belli della star con focus su trucco e capelli. Scopriteli qui di seguito.

Purple power

Capelli sciolti e ricci al naturale e make up total purple, con ombretto e rossetto viola tono su tono.

Simply cool

Il "nude look" secondo la pop star prevede eyeliner grafico, viso pulito e labbra colorate con un rossetto rosso fragola luminoso. I capelli sono raccolti in maniera morbida.

Glam mood

Lizzo beauty look: la chiave è il glam. Il make up sovverte tutte le regole abbinando occhi importanti in argento shimmer a labbra rosse, mentre i capelli sono vaporosi e mossi. Anche le unghie lunghe e bianche fanno la loro parte.

Camp queen

Un beauty look incredibilmente colorato in viola e fucsia dall'effetto sfumato. Fuori dagli schemi e ammaliante.

'60s Effect

Un'acconciatura statement in stile anni '60 per Lizzo, che abbina il make up semplice color pesca all'abito con rouches.

Bronze on bronze

Una chioma leonina, voluminosa e mossa caratterizza il beauty total bronze con trucco occhi e viso bronzeo. Le labbra sono nude.

Glitter hot

Viso levigato e make up super glitterato in soft gold e viola chiaro. I capelli della cantante sono lisci, il cui look è arricchito da una fascia.

Green smokey

Il trucco occhi smokey eyes viene scelto dalla cantante in variante glitter con ciglia finte effetto cerbiatto. Il perfetto complemento? Il rossetto color caramello lucido e i capelli lisci con riga in mezzo.

Long hair pink hue

Chioma lunga, lunghissima, per la star, che lascia i capelli sciolti e ricci al naturale, con scriminatura centrale. Il make up è rosa fucsia metallico per un tocco glam.

Red smokey

Il make up nei colori caldi è uno dei grandi classici delle ultime stagioni. Ecco la versione di Lizzo, luminosa, completata da eyeliner e rossetto in tono.

