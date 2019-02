I beauty look più belli di Jasmine Sanders, la modella e influencer conosciuta come Golden Barbie

Nata in Germania nel 1991, Jasmine Sanders ha 27 anni ed è una delle modelle più amate e seguite del momento.

Nota al grande pubblico come "Golden Barbie", Jasmine è uno dei volti più visti sulle riviste, in passerella e sui social.

Il suo stile? Estremamente glam e sensuale, semplicemente irresistibile. Scopriamolo insieme attraverso i suoi beauty look più belli con focus su capelli, acconciature e make up.

Messa in piega liscia ma voluminosa e make up naturale corredato da eyeliner e ciglia finte per uno sguardo al top.

L'eyeliner grafico allunga lo sguardo di Jasmine rendendolo felino. I capelli raccolti e tirati dall'effetto wet le coferiscono un'aria sofisticata.

Un beauty look da red carpet con labbra rosse opache, trucco occhi extra luminoso, pelle glowy e capelli raccolti morbidamente.

Un'acconciatura super cool con mini boxer braids raccolte in bun bassi. Il make up è semplice ma d'impatto: le sopracciglia sono bold, così come le labbra, colorate con un rossetto marrone opaco.

Un beauty look da vera Golden Barbie per Jasmine Sanders, che calca il red carpet con capelli a onde super voluminosi portati lateralmente. Il trucco è luminoso, reso unico dall'ombretto viola e da un eyeliner importante.

Glass skin per Jasmine, che appare su Instagram al naturale e completamente struccata.

I capelli ricci della modella sono raccolti sul retro del capo, mentre il make up è semplice ma curatissimo, come sempre.

Top knot scultura, un'acconciatura decisamente glam che la star abbina a un make up metallico d'impatto corredato da labbra dark in finitura opaca.

Un'acconciatura super per la modella per metà tedesca e per metà afro americana. La lunghissima treccia accompagna i movimenti del corpo.

Make up "influocato" e i capelli ricci dal taglio medio lasciati al naturale: Jasmine Sanders ha uno stile da copiare!

Credits Ph.: Getty Images / Artwork: Elisa Costa