Torna la quarta stagione di Élite, il teen drama più amato degli ultimi tempi. Pronti per scoprire i beauty look dei protagonisti?

È arrivato il tempo di prepararsi al binge watching: la nuova stagione di Élite, cioè la quarta, sbarca su Netflix. Il teen drama spagnolo appassiona tutti e l'attesa dei nuovi episodi è sempre più alta.

Proprio per questo motivo abbiamo selezionato i beauty look delle protagoniste: Marina, Lucrecia, Rebeka, Nadia, Carla e Cayetana. Un focus per provare a capire quale sono i loro segreti di bellezza (dentro e fuori dal set) e, perché no, copiarne anche lo stile per entrare al 100% nella trama.

Marina aka Maria Pedraza

Protagonista della prima stagione di Élite, nella serie Marina ha uno stile acqua e sapone. Capelli ricci con maxi volume, incarnato pulito e curato e labbra rosa: naturali, ma arricchite con una leggera tinta labbra quasi invisibile.

Maria Pedraza questo è il nome dell'attrice che ha interpretato Marina nella prima stagione. Attrice e ballerina, ha anche fatto parte della serie, sempre spagnola, La casa di carta.

Gli scatti del su Instagram mostrano un look acqua e sapone, dove gli occhi color ghiaccio sono in primo piano. Per farlo: tanto mascara e un leggero accenno colorato sulle labbra.

Non mancano i momenti dedicati al make-up dove i toni del bronzo e del marrone incorniciano gli occhi con dolci sfumature e le labbra sono piene e rosso fuoco.

Lucrecia aka Danna Paola

La Blair Waldorf di Élite è sicuramente Lucrecia: stile elegante e chic, maxi cerchietti e un mood che vuole primeggiare sempre e comunque. Una versa Queen Bee.

I suoi capelli sono lunghi e fluenti arricchiti da onde morbide, e dall'immancabile headband, con leggere sfumature più chiare per tutte le lunghezze.

Che sia rosso o plum, per il lei il rossetto non manca mai e le sopracciglia sono sempre definite e delineate al meglio.

Look totalmente diverso per Danna Paola, l'attrice e cantante che interpreta Lù in Èlite, per lei una maxi chioma bionda e una frangia sfilacciata a incorniciare gli occhi nocciola. Immancabili eyeliner e matita nera per il trucco occhi.

Carla aka Ester Expósito

Carla, conosciuta anche come marchesina, incarna in tutto e per tutto l'aristocrazia e la nobilita in Élite. Perfida, calcolatrice e arrivista usa il suo fascino per ottenere tutto ciò che vuole.

Base viso super luminosa, zigomi ben definiti e una chioma liscia e bionda raccolta, anche, in pony tail leggermente spettinale. Un look decisamente chic e illuminato dai colpi di sole sulla chioma.

Ester Expósito, anno 2000, è l'attrice che interpreta Carla. Sul suo profilo Instagram le fotografie mostrano look luminosi dove il focus è tutto sui magnetici occhi verdi e nocciola. Non mancano look grafici e strutturati per risaltare il profilo spigoloso ed elegante.

Rebeka aka Claudia Salas

Rebeka è sicuramente la voce fuori dal coro di Élite: la classica queen del Ghetto che differisce dagli altri, ma in qualche modo c'è finita dentro. Anticonformista, determinata e decisamente simpatica

Il suo look è ben delineato: raccolti e semi raccolti voluminosi, eyeliner definito in stile cat eye e labbra sempre colorate e a volte glossate. Super riconoscibile.

Se c'è una cosa che ama Claudia Salas, l'attrice che interpreta Rebeka, è sicuramente il make-up e il suo profilo instagram ne è la dimostrazione. Gli occhi ceruleo vengono messi in primo piano da look occhi ben studiati e definiti. Immancabile? La kajal nero nella rima interna dell'occhio.

Nadia aka Mina El Hammani

Un personaggio che si trasforma dalla prima alla seconda stagione. Nadia, passa dall'essere rigorosa e molto ligia alle regole allo scatenarsi rompendo dogmi rigidi e andando contro ogni qualsiasi tipo di giudizio.

Ne è la dimostrazione anche il suo cambio di look che è passato dal focus sull'occhio e indossando un tradizionale kijab a uno stile decisamente più aperto e moderno con una chioma curly e un make-up più fresco con leggero.

Proud curly girl. è la definizione perfetta di Mina El Hammani l'attrice che interpreta Nadia- Il focus del make-up è tutto sulla pelle ambrata che viene valorizzata con il colori della terra e labbra nude con sfumature rosa.

Autore: Gaia Magenis / Photo: Getty Images