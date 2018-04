I migliori trucchi e acconciature della star di Disney Channel, nel cast della quinta stagione di Agents od S.H.I.E.L.D.S. targata Marvel

Disney Channel continua a confermarsi come una delle più grandi fucine di giovani talenti. È questo il caso della cantante e attrice Dove Cameron, protagonista da molte stagioni della serie teen made in Disney Liv e Maddie e interprete della figlia di Malefica in Descendants.

Ora ha fatto anche il suo debutto nella quinta stagione della serie targata Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.S., nei panni di Ruby, un personaggio avvolto dal mistero e creato appositamente per lo show.

L'attrice ventiduenne è una grande amante del make up. Nelle varie apparizioni ufficiali sfoggia un look sempre diverso, in cui non mancano sperimentazioni di colore che vanno ben oltre i "classici" nude look da red carpet.

Scopriamo tutti i migliori trucchi e acconciature di Dove Cameron.

Matte red

Labbra rosso fuoco con un rossetto a effetto velluto, il look perfetto per mettere in risalto delle labbra carnose. Per riequilibrare il look, gli occhi sono truccati con tonalità naturali, ma amplificati da ciglia finte maxi.



Mauve hues

Un make up look super sofisticato, tutto nei toni del malva, dalle labbra con un rossetto malva freddo e dal finish satinato, fino allo smokey eyes nelle varie tonalità del mauve, con un'ombreggiatura color prugna nella parte più esterna dell'occhio.



Wavy bob

Caschetto a tutto volume, con onde texturizzate e un colore ad alto impatto, biondo silver. Il focus del trucco è sugli occhi, il cui taglio allungato è messo in evidenza dal cut-crease. Sulle labbra un gloss shiny dal colore naturale.



Doll-like

Make up nei toni rosati, capelli raccolti con un nastro e ciglia finte esagerate: un look dolce e romantico a effetto "bambolina".



Princess

Un trucco estremamente luminoso e naturale, ma curato fin nei minimi dettagli, dal lipstick rosato leggermente lucido, alle ciglia finte a effetto allungante, fino a un illuminante perlescente che mette in risalto l'incarnato di porcellana. I capelli sono raccolti con un chignon da "principessa".



Pink hair

Capelli rosi in versione soft e pastello, a effetto ombré solo sulle punte. Il make up dona carattere al look, grazie a uno smokey eyes intenso nei toni del viola.



Polished

Un look fresco e luminoso, tutto nei toni naturali. Il rossetto rosa dona particolarmente a chi ha la pelle chiara e i capelli biondissimi.



Purple lips

Un look davvero bold, con eyeliner grafico e labbra matte, truccate con un rossetto viola scuro.



Cat-eye

Per questo look tutto il focus è sull'eyeliner, super grafico e dal tratto spesso, per far allungare otticamente il taglio degli occhi.



Smokey eyes

Il classico abbinamento smokey eyes grigio e labbra naturali.



Ice gold

In questo look Dove Cameron sfoggia una chioma degna di Elsa di Frozen, dal colore ice gold ed extra long. Il make up è classico e ad altissimo impatto, con occhi luminosi, ciglia finte e rossetto rosso.



Long bob

L'attrice ha sperimentato anche il chiacchieratissimo lob, leggermente asimmetrico e con uno styling liscio, accompagnato da una scriminatura centrale.



Soft waves

Onde da diva sfoggiate in occasione dei Golden Globes, per un look che ricorda tutto il glamour dello stile Old Hollywood.



Top knot

Trucco nude (ma studiatissimo) e top knot in versione casual, con le ciocche libere ai lati del viso.



Sleek braid

Una lunga treccia classica con radici super sleek, abbinata a uno smokey eyes black dalla texture opaca.



Credit ph.: Getty Images