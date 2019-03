Scoprite lo stile della influencer Camilla Mangiapelo attraverso i suoi beauty look più belli

Camilla Mangiapelo - nota sui social come @ma.pina - è una delle influencer italiane del momento.

Giunta al successo grazie ai programmi tv Uomini e Donne e Temptation Island, Camilla ha uno stile semplice ma glam, tutto da copiare.

Ecco i suoi beauty look più belli con focus su trucco e capelli. Lasciatevi ispirare!

Nude look elegante che enfatizza occhi e labbra con tonalità leggere e chic. I capelli sono lisci, dal colore sfumato.

Camilla al naturale, l'unico tocco di make up è dato dal mascara allungante che intensifica lo sguardo.

Per una giornata alle terme Camilla Mangiapelo raccoglie i capelli in un bun alto, pratico e glam al tempo stesso.

Camilla Mangiapelo mostra i capelli perfettamente lisci con scalatura frontale.

Capelli mossi e voluminosi per la influencer romana. Il make up è intenso, dai colori caldi.

Camilla posa per un servizio fotografico a tema sposa. Eccola dunque con un'acconciatura con capelli semi raccolti e make up caldo ultra definito, come le sopracciglia.

Viso pulito e tanto mascara: ecco il segreto di Camilla Mangiapelo per avere uno sguardo aperto e luminoso.

Lipstick color mattone per un beauty look glam in stile anni '90.

Camilla con capelli raccolti in uno chignon alto e labbra fucsia effetto glaze.

Credits Ph.: Getty Images