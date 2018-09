Il caschetto mosso continua a essere di super tendenza e molto amato dalle star. Scoprite come si porta ora, prendendo ispirazione dagli ultimi look delle celebrity



Il taglio più amato in assoluto dalle star e non solo? È sempre lui, il famigerato wob, vale a dire il wavy bob.

I capelli di lunghezza media sono pratici, versatili e donano praticamente a qualsiasi tipo di viso. Il caschetto mosso ora si porta texturizzato, lungo fino a toccare le spalle (il wavy long bob) e con vari tipi di onde.



Prendete ispirazione dai wob più belli sfoggiati di recente dalle star.



Il caschetto mosso corto di Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens porta il caschetto lungo fino alla mascella, nella forma più classica. I suoi capelli mossi sono texturizzati e naturali, con un look da finto "effetto spettinato".



Il wavy long bob soft di Emma Stone

Emma Stone ha fatto del long bob il suo taglio di capelli iconico. Ama portarlo con la riga laterale, lungo fino lambire le spalle e con onde morbide appena accennate. Il suo segreto? I capelli lucidi e setosi.



Il wob laterale di Natalia Dyer

Per trasformare il wob in un'acconciatura laterale, fate come la star di Stranger Things e realizzate una partitura bassa e, dallo stesso lato, fermate i capelli dietro le orecchie.



Il wavy bob con balayage di Lucy Hale

Anche Lucy Hale è un'affezionata del taglio medio, variando la lunghezza del suo caschetto da corto alla mascella fino alla versione long alle spalle. Per un volume amplificato utilizzate un prodotto texturizzante e prediligete il finish matte. Per copiare il look dell'attrice, fate una scriminatura centrale e illuminate il colore con il balayage.



Il caschetto mosso iper definito di Cate Blanchett

Cate Blanchett ha stupito tutti sfoggiando un caschetto blunt, dalle lunghezze pari, con le onde fitte, definite e texturizzate. Uno dei look più cool visti di recente. Da portare con riga centrale.



Il lob mosso rosa sfumato di Elsa Hosk

La top model ha dettato la tendenza dei look estivi, con il suo long bob mosso, con scriminatura centrale, e sfumato di una tonalità di rosa delicata.



Il wob con onde da diva di Lea Seydoux

Per rendere il vostro caschetto mosso iper sofisticato, ispiratevi alle onde in stile Old Hollywood come Lea Seydoux. Il colore perfetto per questo look? Ovviamente il biondo.



Credits Ph.: Getty Images - Artwork by Elisa Costa