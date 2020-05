Scopriamo insieme uno dei trattamenti più richiesti in salone per lisciare anche le chiome più ribelli ed eliminare l'effetto crespo. I consigli degli esperti

Autunno e inverno sono le stagioni in cui è necessario prendersi ancora più cura dei capelli: umidità e freddo li mettono a dura prova peggiorando l'effetto crespo.

La soluzione per dare nuova vitalità alla chioma e per regalare un effetto liscio duraturo ai capelli sono i trattamenti alla cheratina. Abbiamo chiesto agli esperti di milk_shake, noto brand haircare, di rispondere alle domande più frequenti su questa tipologia di trattamenti.

Leggete l'articolo per risolvere tutti i vostri dubbi e avere le giuste informazioni prima di andare dal vostro parrucchiere di fiducia!

Qual è il vantaggio di un trattamento alla cheratina? A quale tipo di capello è consigliato?

Il trattamento alla cheratina è adatto a tutti i tipi di capelli - e questo è un grande plus! Che il capello sia fine, naturale o destrutturato, consente di eliminare l’effetto crespo fino a cinque mesi. Ma attenzione, la cheratina non è solo un lisciante, come spesso si crede: esistono anche servizi per i capelli ricci. A seconda del risultato desiderato, nei nostri saloni la cliente potrà scegliere fra tre servizi: liscio perfetto effetto seta, disciplinante e mantenimento del riccio senza effetto crespo e rigenerante.

Quali sono gli ultimi trattamenti e quanti tipi di trattamenti esistono?

La maggior parte dei liscianti in commercio oggi contengono acido gliossilico. Si tratta di un acido organico, senza limiti di impiego, che consente di donare un effetto liscio di media/lunga durata senza danneggiare i capelli. Quando si parla comunemente di cheratina, ci si riferisce a questi trattamenti.

Quali sono le differenze tra un trattamento alla cheratina e un lisciante ristrutturante per capelli fini (e come scegliere fra i due)?



La cheratina interviene più profondamente nella struttura capillare pur non modificandone definitivamente la forma, mentre un servizio ristrutturante apporta sostanze nutrienti al capello impoverito, ma non assicura l’effetto liscio proprio perché non agisce in profondità. Inoltre, la cheratina ha una durata superiore. La scelta dipende molto dalle necessità del capello, quindi sarà l'hair stylist a suggerire il servizio più adatto.

A quali capelli, invece, non è consigliato?

In realtà un trattamento rigenerante è consigliato a chiunque, anche a chi non ha esigenze particolari.

Come vanno gestiti i capelli dopo un trattamento alla cheratina?

Questo è un punto molto importante. Dopo un servizio alla cheratina, è necessario mantenere a lungo il risultato con uno shampoo e un conditioner anti-crespo e con uno spray che esalti l’effetto liscio e avvolga il capello con un film protettivo.

Credit ph: Pexels.com