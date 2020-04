Un tuffo nelle tendenze colore di capelli 2020 secondo i Saloni. Tra le proposte più belle spiccano il biondo vaniglia, accompagnato da castano caldo e rosa

Quali sono le tinte di tendenza per la Primavera Estate? Biondo vaniglia, rosa e castano caldo la fanno da padrone tra le proposte colore di capelli 2020 dei Saloni.

Gli hair-brand più famosi ci invitano a giocare con il look investendo in un nuovo colore di capelli, il perfetto complemento per un taglio ben studiato.

Tra gli hair look di tendenza colpiscono al primo sguardo castani caldi - siano essi chiari o scuri - illuminati da highlights, ma anche biondi chiari e multitono e shade più originali. Tra queste rosa, grigio e anche un interessante biondo ramato hot.

Le tinte più cool del momento

Se volete dunque cambiare look partendo proprio dalla tinta, scoprite insieme a noi gli hairstyle più belli lanciati dai Saloni per la Primavera Estate.

Tra questi le idee di colore di capelli 2020 firmate Jean Louis David, Framesi, Compagnia della Bellezza, Indola e molti altri.

Colore capelli 2020: le migliori proposte dai Saloni Cotril Biondo sfumato in nuance tono su tono per un effetto elegante e sofisticato.

Cotril Longbob castano scuro con meches ramate, perfette per enfatizzare il movimento sulla chioma.

Compagnia della Bellezza Il taglio medio mosso e scalato viene enfatizzato al meglio dal balayage sulle lunghezze.

Compagnia della Bellezza Colpi di sole biondo cenere per il taglio corto sfilato.

Compagnia della Bellezza Un longbob con colori caldi a contrasto sfumati ad arte.

Compagnia della Bellezza Capelli multi tono per un effetto sfumato graduale. Il nuovo shatush è qui!

Franck Provost Castano ramato per un effetto delicato sulla chioma.

Franck Provost Biondo luminoso su taglio medio scalato e naturalmente mosso.

Franck Provost Biondo caldo con effetto balayage attorno al viso.

Framesi Biondo classico su base castana. L'effetto "colpi di sole" con radici scure è una certezza.

Framesi Rosso caldo con gioco bicolor ai lati del viso.

Framesi Biondo chiaro in sfumatura vaniglia. Una nuance luminosa da provare.

Framesi Biondo ramato caldo, un colore di capelli davvero originale.

Indola Castano caldo che vira al rosso grazie alle sovrapposizioni di colore.

Indola Rosa pastellato per un hairlook glam.

Jean Louis David Amatissimo e terribilmente cool, il biondo vaniglia.

Jean Louis David Castano cioccolato scuro con lievi sfumature chiare.

Schwarzkopf Professional Base glaciale con tenui sfumature pastello.

Wella Rosso mogano intenso.

Wella Biondo fragola con highlights tono su tono.

Wella Il castano chiaro esplode di riflessi caldi.

Wella Capelli rosa. Un tono che vira al grigio, super chic.

Wella Grigio acciaio e grigio argento per un effetto multidimensionale.

