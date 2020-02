Come scegliere la tinta giusta partendo dal proprio colore naturale? Da Roots Milano, i consigli dell'esperto

Avete mai pensato di cambiare colore di capelli? Se è vero che i colpi di testa vengono soprattutto in estate, complice la leggerezza della stagione, durante la stagione fredda i cambiamenti sono forse più meditati e ponderati. E spesso la voglia di cambiamento passa anche dal colore dei propri capelli.

Scegliere però la giusta tonalità può non essere facile, per questo abbiamo chiesto qualche consiglio su come optare per la nuance naturale più adatta partendo dal proprio colore di base a Giampaolo Gori, tra i fondatori e hair stylist di Roots Milano.

Capelli biondi

“Scegliere la pigmentazione adatta non è facile perché in questo caso la carnagione gioca un ruolo fondamentale. Tendenzialmente, comunque, per chi ha una pelle chiara o leggermente ambrata solitamente è meglio puntare su tonalità che risaltino già la propria base naturale. Molte scelgono il dorato, una buona alternativa anche se dona a poche donne. Se invece si ha una carnagione più mediterranea, il biondo cenere è la tonalità più adatta”.

Capelli castani

“In questo caso consiglio un tonalizzante che esalta il colore naturale del capello. A secondo della base, la pigmentazione può essere più fredda, quindi punterà su nuance più scure, oppure su una pigmentazione calda. In quest’ultimo caso per esempio il dorato dona molto rispetto a una donna bionda, così come il palissandro. Con una base castana si può giocare anche con una schiaritura della base e sfumare per un risultato tono-su-tono che ravviva il colore rendendolo più naturale.

Capelli rossi

“Partendo dal fatto che è una tonalità difficile da gestire, se si sceglie di cambiare colore tendenzialmente bisogna passare da una ossidazione, cioè una schiaritura che permette di eliminare il colore di base. Da qui si possono scegliere un po’ tutte le tonalità anche se il biondo e le sue nuance sono quelle che donano maggiormente all’incarnato. Se invece si vuole ravvivare la propria base rossa, non si fa altro che usare un riflessante ramato, così da avere un risultato molto naturale.

Capelli neri

“Sembrerà strano ma è una tonalità difficile, soprattutto perché quando lo si ricrea tende a risultare finto e opaco, per questo si punta solitamente sui castani scurissimi, più facili da fare e con una resa migliore perché sono molto più intensi. Ma, per chi parte con questa base, direi di optare per una tinta semipermamente resa più interessante da dei riflessi: l’ultimo trend è il petrolio, ricreato con una base turchese, una scelta meno forte per il capello a differenza del blu che, pur essendo bello, per ottenerlo bisogna passare dalla decolorazione. Un’altra alternativa può essere il viola”.

I migliori prodotti per capelli colorati

