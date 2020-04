Originali, eleganti e particolarissime: ecco le acconciature 2020 dei Saloni. Un interessante mix di torchon, bun, trecce e semiraccolti tutti da scoprire

Dedicate alle occasioni speciali come alla vita di tutti i giorni, le acconciature 2020 sono eclettiche e particolari.

Gli styling visti tra le tendenze Saloni per la Primavera Estate vedono chiome acconciate con eleganza, con un tocco di originalità che non guasta mai.

Franck Provost, Wella, Schwarzkopf Professional e gli altri parrucchieri di eccellenza propongono infatti semiraccolti dal look sinuoso, ma anche raccolti scultura, e acconciature romantiche, con trecce, torchon e chignon.

Imperdibili anche le acconciature con le perle e le acconciature con i cristalli.

Le più belle acconciature dai Saloni

Se avete voglia di giocare con lo styling non perdete la nostra gallery.

Look dopo look non avrete che l'imbarazzo della scelta tra le acconciature 2020 più belle proposte dai Saloni più famosi e accreditati per la Primavera-Estate.

Acconciature capelli 2020: i look più glam dai Saloni Schwarzkopf Professional Doppie trecce in nuance pastello su base glaciale.

Schwarzkopf Professional Easy look effetto bagnato per i capelli a caschetto pettinati all'indietro.

Schwarzkopf Professional Maxi volume per il raccolto scultura d'ispirazione anni '60.

Schwarzkopf Professional Mood retrò: i capelli mossi sono sciolti, con scriminatura centrale. Le ciocche frontali sono fissate all'indietro.

Cotril Il taglio corto mullet in uno styling inedito con frangia pettinata verso l'alto.

Cotril Un semiraccolto semplice con capelli legati sul retro per un effetto vintage glam.

Cotril Chioma super riccia dallo styling-scultura.

Wella Coda bassa il cui look semplice è reso sofisticato dagli intrecci alla base.

Wella Una proposta morbida e romantica con leggeri torchon avvitati su se stessi.

Wella Un raccolto con treccia frontale morbida.

Wella Treccia, torchon o low bun? Meglio tutti e tre. Ecco un'acconciatura intricata ma sofisticata.

Wella Un hairlook divertente con bigodini. Quando il beauty tool diventa accessorio di stile!

Wella Uno splendido raccolto dagli intrecci intricati nella parte posteriore del capo.

Franck Provost Un semiraccolto elegante, perfetto sui capelli lunghi, raccolti morbidamente sulla nuca per poi cadere sulla schiena.

Franck Provost Una semplice coda bassa sul taglio medio corto per un effetto minimal-chic.

Framesi Acconciatura tribale con coda alta multi-treccia effetto dreadlocks.

Framesi Acconciatura scultura con doppia coda/torchon ad avvolgere il capo.

