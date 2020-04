I migliori tagli di capelli lunghi 2020 per la Primavera Estate con i look ideati dai Saloni più famosi. Tra questi Cotril, Framesi, Wella e molti altri

Lasciatevi conquistare delle tendenze tagli di capelli lunghi 2020 dai Saloni. Tra le proposte long-lenght per la Primavera-Estate spiccano senza dubbio look mossi e vaporosi per un effetto glamour assicurato.

Esplorando le acconciature degli hairstylist più famosi possiamo osservare come il lungo mosso sia il principe della stagione.

Declinato in variante wavy, riccia o lievemente mossa, si accompagna a frange piene - o a tendina, e ciuffi lunghi e movimentati.

L'effetto? Sofisticato e wild, per una bella stagione da vivere in libertà, con il vento tra i capelli.

I migliori tagli di capelli lunghi P/E

Se siete alla ricerca di ispirazione per il vostro nuovo look non perdete questa gallery.

Scorrendola troverete le migliori proposte di tagli di capelli lunghi 2020 firmate Wella, Franck Provost, Evos, Compagnia della Bellezza e molti altri.

Tagli capelli lunghi 2020: i più belli dai Saloni Compagnia della Bellezza Capelli lunghi e scalati con frangia aperta a tendina.

Cotril Taglio di capelli lungo e scalato con frangia lunga. Lo styling è a onde.

Franck Provost Chioma lunga dalla messa in piega naturalmente mossa per un effetto beach-like.

Framesi Un altro taglio lungo e mosso dall'effetto wavy in biondo miele caldo.

Framesi Chioma lunga e scalata dal look mosso. La frangia spettinata rafforza la proposta insieme all'originale tinta calda.

Schwarzkopf Professional Capelli extra lunghi portati lateralmente. Lo styling è lievemente a onde.

Wella Capelli lunghi e ricci dal look super voluminoso. Le radici sono lievemente schiacciate nella zona della scriminatura.

Wella Castano caldo per il taglio lungo scalato attorno al viso.

Wella Hairlook liscio con frangia lunga.

Wella Volume assoluto e styling naturale, lievemente movimentato, per il taglio lungo.

Wella Chioma dal movimento sinuoso con riga al centro del capo.

Wella Riccio estremo per i capelli castani dalle leggere schiariture tono su tono.

/ 12 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...