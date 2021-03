Quali saranno i tagli capelli corti primavera estate 2021 più belli tra le nuove proposte? Scopriamoli insieme in questo articolo

Il diktat per i tagli capelli corti primavera estate 2021? Frangia e ciuffo. Non mancano nei look proposti dai Saloni più importanti. Imprevedibili, audaci, valorizzati da colorazioni inusuali e creati ad arte, hanno una missione: non passare inosservati, anche quando l'hair cut è minimal. Ecco le proposte più belle che abbiamo selezionato per voi amanti dello short hair style.

Multi-sfaccettature

L’architettura giapponese, che vede il legno tra i materiali prediletti, funge da ispirazione per la forma e il tono beige caldo di questo ritratto. Le molte sfaccettature emergono di sguardo in sguardo: la frangia esagerata, il nodo contorto, l’undercut deciso. Il riferimento è il mondo della moda in un iconico look di Alexander McQueen. Da provare, se volete un taglio capello corto audace.

Tagli capelli corti primavera estate 2021: look ciuffo over

Anche questo taglio corto parte giocando con i colori: il verde è accostato a un sabbia leggermente dorato. Le forme rimandano chiaramente agli hair style punk degli anni Ottanta strizzando l'occhio ai look iconici di David Bowie.

Shadowing style

Il grigio torna di tendenza sui capelli corti, grazie alla metallica luminosità che lo rende sinonimo di fascino. Il taglio proposto è un pixie cut con ciuffo estremamente raffinato e con ciocche di colore più scuro che appaiono in punti inaspettati, dando movimento all'intero hair cut. La tecnica applicata è quella dello Shadowing. Si tratta di «ombre» con sezioni scure che valorizzano il restante colore. Da provare assicurandovi di utilizzare uno shampoo ad hoc con pigmenti colorati blu-viola per conservare il grigio sano e luminoso.

Glam chic

Per questo look si punta tutto sulla parte anteriore, valorizzata da pennellate di colore, lavorata con lo styler e poi resa ancora più compatta, luminosa e protetta da uno spray che controlla l'effetto crespo. Consigliato ai capelli facili da domare, questo taglio corto si presta a essere lavorato sui volumi o modellato in più varianti.

Tagli capelli corti primavera estate 2021: frangia extra long

Questo look raccoglie sfumature graduate di cioccolato, più ricche e profonde davanti e dietro, e ciuffi di capelli color caramello o lilla freddo che creano uno splendido contrasto con le altre tonalità calde. Il risultato? Un castano scuro sfaccettato che colpisce nel segno, a sua volta enfatizzato da una frangia lunghissima che copre la fronte. Anche in questo caso, il taglio è consigliato su capelli lisci e facili da gestire.

Rebel cut

Grinta e vivacità sono i tratti distintivi di questo caschetto corto, classico ai lati, che però risulta molto raffinato e ricco di personalità. La frangia piena e geometrica rende lo sguardo intenso e intrigante.

Corto con frangia extra per i tagli capelli corti primavera estate 2021

Questo taglio, realizzato da Guido Palau nel backstage della sfilata di Prada primavera estate 2021, è caratterizzato da una frangia spuntata e lasciata lunga fino agli occhi o sotto gli zigomi, mentre le le estremità sono sfoltite e "vissute". Fluido, senza definizioni di genere, è uno dei look più innovativi di questa stagione.

Pixie cut

Questo taglio corto prende ispirazione da Jean Seberg e Tilda Swinton: è un pixie cut che valorizza i volti forti e spigolosi.

Frangia lunga ai lati

Per chiudere il capitolo frange lunghe ai lati, ecco un taglio che nasce maschile per conquistare anche lei. Da vivacizzare creando un leggero effetto mosso su tutta la frangia.

L'alternativa wavy

Se non amate il finish straight, ecco una variante dell'hair style precedente, mossa sia sul davanti sia ai lati.

Tagli capelli corti primavera estate 2021: il riccio

Infine, un taglio corto per chi ha i capelli ricci: volume ai lati, ciuffo o frangia corta e colore pienissimo per uno stile davvero inusuale.

Credit ph: Davines, Elgon, Toni&Guy, Schwarzkopf, GHD, Framesi, Wella, Alter Ego Italia