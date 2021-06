I tagli capelli corti 2021 per l'estate sono freschi e cool: trovate l'acconciatura giusta per voi con le proposte dei Saloni più famosi

I tagli capelli corti 2021 per l'estate sono cool e ricchi di carattere, la scelta giusta per chi vuole cambiare look per un effetto edgy senza compromessi.

Il pixie cut continua a essere uno dei tagli di punta per la bella stagione, accompagnato dal mullet e dai capelli a caschetto - come il caschetto biondo anni ' 90 e il french bob - così come da short cut sfilati e leggeri.

Trovate la giusta ispirazione per il vostro nuovo hairlook tra i tagli capelli corti 2021 per l'estate dei Saloni più celebri, come Jean Paul Mynè, Jean Louis David, Franck Provost, Compagnia della Bellezza e Capellimania.

Taglio corto scalato

Una proposta Jean Paul Mynè caratterizzata da un movimento naturale sostenuto dalla tinta con highlighters in tonalità calda. La frangia è piena e lambisce gli occhi.

Capelli corti biondi

Un taglio corto biondo miele, mosso e glamour, lievemente più lungo sul retro. A creare questa acconciatura Stefano Lorenzi, direttore creativo Aldo Coppola.

Caschetto pari

Il caschetto corto è un must di stagione, soprattutto nella sua versione blunt cut, tagliato di netto. Questa proposta in castano intenso è curato da Franck Provost.

Pixie cut silver

Il taglio corto pixie cut è sfilato e quasi scultoreo. Il colore sfumato gioca con le tonalità dell'argento restituendo un effetto estremamente sofisticato. Hairlook Compagnia della Bellezza.

Wet effect

Capelli corti dallo styling effetto bagnato con ciuffo portato lateralmente. Questa proposta Jean Louis David è fresca e particolarmente indicata per l'estate.

Mullet on fire

Il mullet è senza dubbio uno dei tagli capelli corti 2021 da provare. In questa acconciatura Toni&Guy il colore è protagonista assoluto, ideale per enfatizzare i volumi del look con le sue tonalità infuocate.

Taglio corto elegante

Schwarzkopf Professional propone uno short cut elegante e raffinato, con chioma pettinata all'indietro.

Capelli corti sfilati

Questo taglio corto sfilato riprende il look del classico shag in versione più corta. A supporto del look - firmato Capellimania - sottili colpi di luce color rame.

Capelli corti biondo platino

Una proposta Elgon che mette l'accento sul colore: un biondo platino luminoso con radici scure a contrasto. Questo taglio corto cavalca il trend del minimalismo e lo rende ancora più irresistibile.

Mini caschetto

Il caschetto corto con frangia piena è un must quest'anno. Sceglietelo in tonalità mogano con in questa proposta Toni&Guy per interpretare al meglio il trend.