Lo scrub per il cuoio capelluto è il nuovo gesto di bellezza che purifica, rivitalizza e dona lucentezza ai capelli. I migliori prodotti da provare

Lo scrub è forse uno dei gesti più sottovalutati e, al tempo stesso, uno dei più importanti per il benessere dei capelli. Lo sanno bene celeb come Gigi Hadid e Jennifer Aniston che ne hanno decantato i benefici, definendolo una sorta di “reset” per la testa, una pulizia profonda che restituisce vitalità non solo ai capelli ma anche al cuoio capelluto. Per decenni, infatti, ci siamo concentrati solo sulla lunghezza, parlando di maschere, oli, sieri e balsami, ma raramente di ciò che avviene... alla radice. Lo scrub capelli nasce proprio da questa nuova consapevolezza: bisogna prendersi cura della cuoio capelluto come si fa con la pelle del viso. Ogni giorno, infatti, si accumulano residui di sebo, cellule morte, smog e prodotti di styling che soffocano i follicoli, rendendo i capelli più opachi e meno forti. Uno scrub periodico libera i pori, stimola la microcircolazione e permette ai trattamenti successivi di penetrare meglio: ecco perché è ormai un passaggio della hair care routine che non possiamo più ignorare. Gli scrub moderni, poi, non sono più aggressivi come un tempo. Le formule di ultima generazione combinano sali marini, zuccheri o microgranuli di origine vegetale con oli nutrienti e ingredienti lenitivi come l’aloe o il tè verde.

Come trasformare lo scrub capelli in un rito piacevolissimo

Non c’è un’unica ricetta universale. C’è chi preferisce farlo una volta alla settimana e chi ogni dieci giorni, chi usa prodotti professionali e chi si affida a versioni naturali a base di zucchero di canna e olio di cocco. L’importante è scegliere un prodotto da massaggiare sul cuoio capelluto con dolcezza, concedetendovi il giusto tempo. Dopo, la sensazione di leggerezza sarà tangibile e, ovviamente, piacevolissima.

Scrub capelli: i prodotti da provare

Anche se esistono tantissime ricetta home made, il nostro consiglio è di affidarsi a prodotti professionali e testati per voi. Ecco una selezione di referenze tra cui scegliere quella giusta per la vostra haircare routine.

Scrub detox esfoliante e seboequilibrante con niacinamide, rimuove sebo, impurità e micro-polveri, riequilibrando la cute. Il sale marino agisce come esfoliante naturale e stimola la microcircolazione. Ideale dopo la colorazione per eliminare residui chimici, lascia capelli brillanti e cute pulita, ha una texture cremosa, facile da emulsionare, ed è adatto a tutti i tipi di capelli.

Scrub dal profumo extra fresco, purifica e rinvigorisce il cuoio capelluto, donando splendore ai capelli. Contiene rosmarino bio stimolante, prebiotico di cicoria riequilibrante, aloe e bisabololo lenitivi, ortica e amla fortificanti e olio essenziale di menta purificante. I microgranuli biodegradabili esfoliano dolcemente, liberando la cute da impurità, smog e cellule morte.

Garantisce una esfoliazione delicata del cuoio capelluto con microgranuli di nocciole e mandorle, senza tensioattivi schiumogeni. Stimola il microcircolo e riequilibra l’idratazione di cuti secche o grasse. Deterge, nutre e rinforza grazie a spirulina, avena, ginseng, equiseto, amminoacidi e niacinamide.

Questo scrub delicato con esfolianti chimici e fisici rimuove residui di prodotto e cellule morte, lasciando il cuoio capelluto pulito e i capelli sani. Favorisce la crescita di radici forti fin dal primo utilizzo. Il Glycolic Acid Exfoliating Scalp Scrub è racchiuso in una confezione 100% riciclabile.

Step pre-shampoo, esfolia delicatamente il cuoio capelluto eliminando sebo, forfora e cellule morte. L’effetto detox stimola il microcircolo grazie ai microgranuli di jojoba e a una formula con il 94,2% di ingredienti naturali, senza siliconi. Da usare 1-2 volte a settimana per una cute pulita, luminosa e naturalmente equilibrata.

È uno “scrub-shampoo” pensato per la cute: esfolia il cuoio capelluto grazie al sale marino di Trapani e rimuove residui, smog e accumuli di prodotto. Fornisce un effetto “detox” che alleggerisce la chioma, dona volume alle radici e prolunga la sensazione di pulito.

La sua formula unisce sale marino, esfoliante naturale che purifica e stimola la circolazione, a un agente idratante di nuova generazione che lenisce e riequilibra la cute per capelli sani, lucenti e leggeri.

