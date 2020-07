Scoprite come prendervi cura della chioma anche durante l'esposizione solare

L ’estate è la stagione del cuore: sole, aria e mare sono i nostri alleati di bellezza. Se, però, desiderate che il relax non si trasformi in un dramma per i vostri capelli, è necessario cercare di proteggere al meglio la chioma attraverso prodotti ad hoc. Curiose? Qui vi raccontiamo quali trattamenti scegliere come protezione capelli al mare.

Protezione capelli al mare: perché è fondamentale

Non solo pelle. Durante le vacanze al mare, anche i capelli possono subire danni causati dal sole, dalla salsedine e dal cloro (se andate in piscina). A causa delle aggressioni esterne, infatti, i capelli diventano più fragili, si spezzano più facilmente e possono formarsi le famigerate doppie punte. Ecco perché diventa necessario fare uso di prodotti specifici per la protezione capelli mare. Questi trattamenti si concentrano sulla prevenzione dei probabili danni come secchezza, effetto opaco e disidratazione che possono minare non solo l'aspetto ma anche la salute delle chiome. Ancora prima di partire, però, bisogna avere alcune accortezze «evitando trattamenti troppo aggressivi in vista della prolungata esposizione al sole - dice Matteo Baffetti, hairstylist del salone Davines Vincent Hair & Design di Firenze-. Inoltre è bene usare il phon il minimo possibile e proteggere i capelli, anche con accessori come cappelli e foulard. Largo, infine, a prodotti protettivi: shampoo, conditioner, maschere, oli e milk concepiti per la stagione estiva».

Come gestire il colore

Infine, se state valutando se fare o meno il colore, l'esperto consiglia di «evitare colorazione e decolorazioni troppo aggressive prima della partenza. Per mantenere il colore e per evitare l’effetto paglia, oltre a shampoo e conditioner protettivi è bene prediligere linee con pigmenti che mantengono intatta la tinta e intensificano i riflessi naturali».

Come scegliere il prodotto giusto per proteggere i capelli

Partiamo dalla prevenzione: tra spray e creme resistenti all'acqua, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Lo spray va vaporizzato prima di andare al mare su tutte le lunghezze e rinnovato più volte durante la giornata, soprattutto dopo aver fatto il bagno. A fine giornata, poi, è fondamentale detergere i capelli utilizzando shampoo e conditioner nutrienti ed eventualmente applicare anche delle maschere per capelli che ridonano luminosità e nutrimento alla chioma. Questo step è fondamentale anche per proteggere la colorazione (e per non arrivare a settembre con un capello troppo difficile da gestire).

Indecise su cosa mettere nella beauty bag? Ecco il mix di trattamenti e prodotti protettivi selezionati per voi!

