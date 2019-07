I vostri alleati dell'estate? Gli spray e solari per capelli, per proteggerli al mare

In estate è necessario curare i vostri capelli con qualche attenzione in più rispetto al solito, soprattutto se avete in previsione di trascorrere le vacanze al mare.

E se in questo periodo bisogna alleggerire il beauty case, puntate su prodotti smart e multiprotettivi.

In questo senso, gli spray e i solari per capelli diventeranno i vostri migliori amici per proteggere i capelli dai danni causati da mare, radiazioni e salsedine.

Le ultime formule sono super leggere, non appesantiscono i capelli ma li avvolgono in un film protettivo anti-disidratazione, per renderli soffici e luminosi, tenendo a bada secchezza ed effetto crespo.

Su quali puntare? Potete scegliere tra texture in latte ad azione condizionante, olii nutrienti e alcuni hanno anche una protezione contro i raggi UV. Abbiamo selezionato per voi i migliori, da scoprire nella gallery.

Credits Ph.: Pexels, Unsplash