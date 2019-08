Sogni capelli morbidi e definiti ma non vuoi appesantirli con prodotti per lo styling troppo aggressivi? Ecco 10 proposte anticrespo perfette per i capelli sottili



Una chioma morbida, fluida e setosa è il sogno di tutte: molto spesso però umidità, trattamenti aggressivi e styling sbagliati rendono i capelli crespi, gonfi e indomabili. Come rimediare allora, soprattutto quando si hanno i capelli molto sottili e zero voglia di appesantirli con prodotti dalla texture troppo ricca o unta?

Abbiamo selezionato per voi 10 prodotti disciplinanti studiati appositamente per togliere l'effetto crespo dai capelli molto sottili, senza appesantirli o ungerli. Continuate a leggere e scoprite quello che fa per voi.

Questo t rattamento spray svolge un’azione anti-cr espo e anti-umidità prolungando la durata della piega. La sua speciale formula facilita l’asciugatura e ne riduce i tempi proteggendo i capelli dallo str ess ambientale. Il suo packaging è stato studiato per ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale.



Uno spray sottilissimo studiato appositamente per rimuovere l'effetto crespo dai capelli molto sottili. La sua formula senza solfati, parabeni e cloruro di sodio combina la protezione termica all'effetto anti-crespo e sigillante per le doppie punte.

Questo spray antistatico alla violetta contiene ingredienti naturali come il miele e il succo fresco di limone, ideali per contrastare la carica statica mantenendo i capelli morbidi e leggeri a lungo. Da spruzzare su capelli asciutti o bagnati secondo bisogno.



Un trattamento professionale all in one che combina l'azione di 10 benefici in un solo prodotto per una chioma dall'aspetto sano. Ideale per i capelli secchi e danneggiati da fattori ambientali o chimici e per apportare estrema lucentezza eliminando l'effetto crespo.



Questo spray lucidante e anti crespo è perfetto per ogni tipo di capello grazie alla delicata formula senza alcohol. La sottilissima bruma riveste la chioma di un velo invisibile di pura luminosità, grazie al pregiato infuso di Olio di Argan.







Una crema multi-uso disciplinante che nutre e ammorbidisce i capelli molto ribelli e crespi. La sua ricca formula dalla texture cremosa dona un tocco morbido e vellutato al capello, proteggendolo dai raggi UV e da altri fattori esterni, come acqua salata e vento. Si assorbe facilmente e non lascia residui visibili.

Questa crema anti crespo a tenuta flessibile elimina il crespo e nutre in profondità il capello grazie alle vitamine A, E, H, 86, B8,e al calcio e ai minerali. Applicata sui capelli bagnati o asciutti li modella senza appesantirli e non lascia residui.





Un trattamento spray multifunzione senza risciacquo per tutti i tipi di capelli che coniuga il nutrimento di una crema alla leggerezza di uno spray. La sua formula dona luminosità, morbidezza e setosità mentre districa e condiziona i capelli rendendoli più facilmente pettinabili ed eliminando l’effetto crespo.

Questo prodotto cult prepara i capelli allo styling, districandoli e ottimizzandone le performance. Il suo pH basso leviga le cuticole, rendendo i capelli più lisci e brillanti ed eliminando l'effetto crespo. Questo ricco mix rinforzante è invisibile e non unge, ideale per tutti coloro a cui non piacciono i prodotti per lo styling.

Per capelli sani e definiti in un solo gesto, questo spray abbina diversi benefici: illumina, combatte l'effetto crespo, ammorbidisce le lunghezze e ne previene la rottura. Per capelli perfetti e protetti in pochi spruzzi.







Credits Ph: Simona Rottondi



Credits Ph: Pexels