In estate proteggere i capelli dalle aggressioni dei raggi solari, salsedine, cloro, vento o lavaggi frequenti è fondamentale ma cosa fare se al rientro dalle vacanze le chiome lanciano un chiaro SOS? Ve lo spieghiamo in questo articolo

Sole, salsedine, cloro, vento sono tutti fattori ambientali a cui i capelli sono esposti durante le vacanze. «Qualche piccola precauzione durante le settimane di ferie - afferma il prof Sergio Noviello, Direttore Sanitario del Sergio Noviello Cosmetic Surgery & BAT Centre - sarà un ottimo investimento per salvaguardarli al rientro a casa evitando di ritrovarsi a settembre con capelli crespi e sfibrati. Portiamo con noi in vacanza prodotti delicati per uso frequente e laviamo i capelli tutti i giorni per pulirli da residui di sale o cloro, oltre a usare un protezione solare specifica che salvaguardi sia il capello, sia l’eventuale colorazione». Ma cosa fare se l'attenzione alle chiome è venuta meno? Molteplici sono le strategie per ridare vitalià al capello. La prima è rivolgersi a un dermatologo utilizzando, allo stesso tempio, il giusto mix di prodotti. La seconda è affidarsi alle mani del parrucchiere di fiducia, infine, rivedere alcune abitudini a tavola. Ecco cosa fare.

Capelli rientro vacanze: il giusto mix di prodotti

Per prima cosa è importante usare shampoo, conditioner, maschere e booster per ridare vitalità alla chioma. Date un occhio alla nostra selezione di must have.

Si lascia in posa ed è ideale per chi ha bisogno di ritrovare luminosità e protezione dopo un periodo di forte stress per il capello.

A base di olio di jojoba e agave è pensata per i capelli più fragili e che si spezzano facilmente.

Senza risciacquo, questo trattamento aiuta a reidratare, rinforzare e rendere più liscia la fibra capillare dopo che è stata messa a dura prova in estate. Così facendo, i capelli risultano più elastici e sani.

Vero e proprio trattamento nutriente a base di vitamina E e burro di karitè per idratare, è specifico per i capelli secchi, stressati e trattati. Profuma di menta, erba e noce.

Contiene quinoa e un filtro UV ideali per i capelli più secchi che hanno bisogno di un trattamento super nutriente.

Specifico per la detersione e il benessere dei capelli deboli, è perfetto per dare forza e una sferzata di energia.

Grazie alla sua formula, rinforza i capelli fornendo idratazione, lucentezza e protezione dagli agenti esterni. Ideale, quindi nella stagione estiva, quando la chioma rimane a lungo sotto il sole oppure subisce frequenti lavaggi.

SOS capelli rientro vacanze: quando sentire uno specialista

«Se al rientro dalle vacanze si avverte una sensazione di intenso prurito e/o bruciore al cuoio capelluto associato a un aumento notevole della caduta dei capelli - afferma la dottoressa Anna Trink, specialista in dermatologia e venereologia del Laboratorio HMAP di Giuliani - è bene rivolgersi a un dermatologo, che possa valutare la situazione clinica e avviare una terapia eventualmente farmacologica, con antinfiammatori topici. In assenza di sintomi specifici, è bene rivolgersi al proprio parrucchiere per eseguire un trattamento ristrutturante per i fusti, rimandando i trattamenti decoloranti di almeno un paio di mesi. Per il cuoio capelluto, è possibile utilizzare lozioni a base di antiossidanti e vitamina E o acido glicirretico, dall’effetto antinfiammatorio».

L'aiuto del parrucchiere

In ogni caso, per semplificare la manutenzione al rientro dalle vacanze è sempre bene giocare d’anticipo. Anche prima di partire si può prenotare un trattamento ristrutturante capace di regalare una “corazza” protettiva in più alla propria chioma. I prodotti applicati per l’occasione dal parrucchiere, penetrando a fondo nel fusto, “chiudono” le cuticole e donano una dose extra di forza a tutti i tipi di capelli, in particolare quelli fragili o sottili.

Capelli rientro vacanze: l'alimentazione per una chioma al top

Ultima strada percorribile (e consigliata in ogni momento dell'anno) è rivedere la proria alimentazione, assicurandosi di mettere nel piatto tutto quello che serve a un capello in forma. «I capelli sono sani quando l’organismo viene alimentato in maniera equilibrata con micronutrienti- spiega la dott.ssa Federica Almondo, Specialista in Scienza dell'Alimentazione e co-fondatrice del Centro Blue Zone di Milano. Questi gli alleati della bellezza della chioma. Il pesce, come salmone sgombro e il pesce azzurro in generale contengono acidi grassi e Omega 3, fondamentale per il microcircolo e per la produzione di cheratina, sostanza assai preziosa per lucentezza e morbidezza. Frutta secca e semi come noci e semi di lino sono ricchi di acidi grassi essenziali: migliorano l’aspetto della pelle, dei capelli e delle unghie. Le uova sono ricche di ferro e biotina sostanze che migliorano l’ossigenazione dei follicoli. Anche lo zinco contenuto nei molluschi è un prezioso alleato della chioma. Questo minerale, infatti, previene la caduta dei capelli e ne stimola la crescita. Anche i cereali integrali sono ricchi di zinco e ferro. La vitamina C, infine, stimola la produzione di cheratina, ed è presente in agrumi, peperoni, cavoletti di Bruxelles e broccoli».

Credit ph: Pexels.com, Davines