In estate proteggere i capelli dalle aggressioni dei raggi solari, salsedine, cloro, vento o lavaggi frequenti è fondamentale ma cosa fare se al rientro dalle vacanze le chiome lanciano un chiaro SOS? Ve lo spieghiamo in questo articolo

Sole, salsedine, cloro e vento sono tra i principali nemici della salute dei capelli durante l’estate. Se da una parte accompagnano i momenti più belli delle vacanze, tra giornate al mare, bagni in piscina e tempo trascorso all’aria aperta, dall’altra possono mettere a dura prova la fibra capillare, rendendo i capelli più secchi, fragili, crespi e opachi. Per questo, al rientro dalle ferie è importante dedicare alla chioma qualche attenzione in più e adottare una routine mirata per recuperare morbidezza, luminosità e forza. Ma cosa fare se durante l’estate la cura dei capelli è passata in secondo piano? La buona notizia è che, con le giuste strategie, è possibile aiutare i capelli a ritrovare un aspetto sano e vitale.

Come rigenerare i capelli dopo l’estate

Il primo passo è valutare le reali condizioni della chioma, soprattutto quando appare particolarmente danneggiata o indebolita. Il consiglio è affidarsi al parere di un dermatologo o di un esperto del settore, in grado di analizzare lo stato del cuoio capelluto e suggerire un percorso personalizzato. Anche la scelta dei prodotti giusti diventa fondamentale: shampoo delicati e nutrienti, maschere riparatrici, balsami idratanti e sieri protettivi possono aiutare a restituire elasticità alla fibra capillare e contrastare gli effetti di disidratazione causati da sole, sale e cloro. La routine deve essere costruita in base alle esigenze specifiche del proprio tipo di capelli, perché una chioma colorata, riccia o naturalmente secca avrà bisogni diversi rispetto a un capello fine o tendente al grasso.

Tra trattamenti in salone e alimentazione

Un ruolo importante lo gioca anche l’hair stylist di fiducia. Un trattamento professionale in salone, accompagnato da un taglio mirato per eliminare le punte più rovinate, può essere il modo più efficace per dare nuova vita ai capelli dopo mesi di stress ambientale. Inoltre, una consulenza personalizzata permette di individuare le abitudini quotidiane più adatte per mantenere la chioma sana più a lungo. Infine, non va dimenticato il legame tra capelli e alimentazione. La bellezza della chioma passa anche dall’interno: una dieta equilibrata, ricca di proteine, vitamine e minerali, può contribuire a sostenere la crescita e la resistenza dei capelli. Integrare nella propria alimentazione ingredienti nutrienti e mantenere una buona idratazione aiuta infatti a favorire una fibra capillare più forte e luminosa, pronta ad affrontare il cambio di stagione.

Capelli rientro vacanze: il giusto mix di prodotti

Per prima cosa è importante usare shampoo, conditioner, maschere e booster per ridare vitalità alla chioma. Date un occhio alla nostra selezione di must have.

Questo shampoo 2 in 1 offre un’idratazione di lunga durata e disciplina dalle radici alle punte.

Questo balsamo ristrutturante dona un’idratazione intensa ai capelli danneggiati e rovinati grazie all’olio di avocado bio e al burro di mango. Inoltre, renderà più morbidi e pettinabili i capelli ricci e crespi senza danneggiarli.

Contiene acido ialuronico puro, aloe vera e olio naturale di argan e chia, che idratano in profondità i capelli, migliorano la consistenza e previene l'effetto crespo.

Questo prodotto ha 10 benefici: districa, idrata, ristruttura, controlla il crespo, corporizza, facilita il brushing, protegge e lucida il colore, prolunga la tenuta della piega e ravviva lo styling.

Con il 14% di cheratina riparatrice, rende i capelli più forti, meno crespi e riduce le doppie punte.

Shampoo rinforzante e rivitalizzante con acqua di Guaranà del Brasile, vitamine e un selezionato complesso vegetale, ha un packaging ecosostenibile in R-PET a basso impatto ambientale.

Dalla texture vellutata dal rapido assorbimento, è un prodotto multitasking nutriente e illuminante, ideale per pelli e capelli normali e bisognosi di idratazione. Contiene estratto di Camomilla, dall’azione addolcente e rinfrescante, olio di Marula, dall'azione anti-age, olio di Jojoba, dalle proprietà elasticizzanti e idratanti, e Vitamina E ad azione antiossidante.

SOS capelli rientro vacanze: quando sentire uno specialista

Se al rientro dalle vacanze si avverte una sensazione di intenso prurito e/o bruciore al cuoio capelluto associato a un aumento notevole della caduta dei capelli, allora è fondamentale rivolgersi a un dermatologo, che possa valutare la situazione e dare la soluzione farmacologica migliore. In assenza di sintomi specifici, è bene rivolgersi al parrucchiere per eseguire un trattamento ristrutturante per i fusti (ma, per quanto riguarda la colorazione, è meglio rimandare). Per il cuoio capelluto, è possibile utilizzare lozioni a base di antiossidanti e vitamina E o acido glicirretico, dall’effetto antinfiammatorio.

L'aiuto del parrucchiere

In ogni caso, per semplificare la manutenzione al rientro dalle vacanze è sempre bene giocare d’anticipo. Anche prima di partire si può prenotare un trattamento ristrutturante capace di regalare una “corazza” protettiva in più alla propria chioma. I prodotti applicati per l’occasione dal parrucchiere, penetrando a fondo nel fusto, “chiudono” le cuticole e donano una dose extra di forza a tutti i tipi di capelli, in particolare quelli fragili o sottili.

Capelli rientro vacanze: l'alimentazione per una chioma al top

Ultima strada percorribile (e consigliata in ogni momento dell'anno) è rivedere la propria alimentazione, assicurandosi di mettere nel piatto tutto quello che serve a un capello in forma. Tra gli alleati di bellezza della chioma c'è, per esempio, il pesce, come salmone sgombro e il pesce azzurro in generale, che contiene acidi grassi e Omega 3, fondamentale per il microcircolo e per la produzione di cheratina, sostanza assai preziosa per lucentezza e morbidezza. Frutta secca e semi come noci e semi di lino sono ricchi di acidi grassi essenziali: migliorano l’aspetto della pelle, dei capelli e delle unghie. Le uova, invece, sono ricche di ferro e biotina che migliora l’ossigenazione dei follicoli. Anche lo zinco contenuto nei molluschi è un prezioso alleato della chioma. Questo minerale, infatti, previene la caduta dei capelli e ne stimola la crescita. La vitamina C, infine, stimola la produzione di cheratina, ed è presente in agrumi, peperoni, cavoletti di Bruxelles e broccoli.

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