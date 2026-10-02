Biondo, castano, bronde o persino rame: il colore più desiderabile del momento non è una tonalità precisa, ma quello che sembra essere sempre stato nostro

È il momento di dire addio ai colori di capelli visibilmente costruiti. Oggi la tendenza più forte punta tutto sulla naturalezza, quando naturale non è. Sembriamo impazzite? Probabilmente sì, per i naked hair color, le nuove tinte capelli studiate su misura per sembrare assolutamente naturali. Dal castano cioccolato al biondo miele, passando per il copper, oggi il colore si sceglie in base al tono di pelle per creare un effetto nudo in grado di valorizzare al massimo la propria personalità.

A prima vista potrebbe sembrare l'ennesimo ritorno al colore naturale. In realtà, il naked hair color parte da un'idea molto più interessante: non rinunciare alla colorazione, ma renderla quasi impossibile da individuare. Il colore viene costruito intorno alla persona, tenendo conto della base di partenza, dell'incarnato e del sottotono della pelle, con sfumature e schiariture talmente integrate da non lasciare intuire immediatamente dove finisca la natura e inizi il lavoro del colorista.

Il risultato può essere un castano scuro, un biondo sabbia, un bronde indefinito e persino un rame. Perché naked, in questo caso, non è sinonimo di beige né significa necessariamente tornare al colore con cui si è nati. Significa trovare una tonalità così credibile da sembrare quella con cui si sarebbe potuti nascere.

Naked Hair Color: cos'è la tendenza colore capelli dell'autunno inverno 2026 2027

Il paragone con il no make-up make-up è praticamente immediato: anche in questo caso, ciò che sembra semplice può richiedere un lavoro molto sofisticato. Al posto di contrasti evidenti, face framing marcati e schiariture facilmente riconoscibili, i naked hair color lavorano invece per sottrazione. A caratterizzarli, passaggi tonali morbidi, radici naturali, riflessi sottili e una multidimensionalità che si percepisce senza riuscire necessariamente a individuarne l'origine. In questo modo appare fresco e naturale, per un effetto blended che valorizza l'intero beauty look.

La parte più bella? Non esiste un naked hair color universale. Esattamente come un rossetto nude cambia completamente a seconda della carnagione, anche il colore nudo dei capelli deve adattarsi alla persona. Su una base chiara può tradursi in beige, sabbia, miele o tonalità leggermente smoky; su una base più scura può invece muoversi tra nocciola, cioccolato, caffè e castani freddi. E sulle carnagioni che lo permettono può arrivare fino al rame.

Dal Barn Girl Blonde ai castani mousy: tornano i colori difficili da definire

A rendere ancora più interessante il naked hair color, il ritorno in auge di tonalità che per anni sono state considerate poco interessanti proprio perché non abbastanza definite. Il castano chiaro desaturato che sfuma nel biondo scuro, il cosiddetto mousy brown, i beige leggermente grigi e i bronde ibridi dal mix indefinito tra castano e biondo.

A spiccare tra questi anche il barn girl blonde, così definito dalla hairstylist Nicole Kahlani. Una nuance dalla base profonda illuminata da schiariture naturali tono su tono. L'effetto? Niente biondo da salone, ma un look assolutamente naturale e lievemente imperfetto.

Naked Hair Color: anche il rame può sembrare naturale

Naturale, infatti, non significa necessariamente neutro. Anche un rame può seguire la filosofia nude quando intensità e temperatura vengono calibrate sull'incarnato, evitando un risultato troppo uniforme o artificiale.

Secondo il principio della naturalezza, infatti, a farla da padrone è lo skintone e l'armonia complessiva del viso. In linea generale, sulle carnagioni fredde risultano particolarmente armoniosi beige, taupe e castani cenere, mentre quelle calde si sposano meglio con miele, caramello, nocciola e rame.

Più aumenta la profondità dell'incarnato, più il colore nudo può spingersi verso cacao, espresso, terracotta e caramello intenso. La regola, però, non è scegliere un colore in base a una tabella, ma trovare temperatura e profondità capaci di creare continuità ed equilibrio tra capelli, pelle, occhi e base naturale.

Credits Ph.: Framesi + EVOS

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