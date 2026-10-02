Thriller e mystery, storie d’amore fuori dagli schemi, romanzi corali e distopie: dieci letture molto diverse tra loro per accompagnare l'inizio dell'autunno tra suspense, ironia, avventura e storie capaci di lasciare il segno

Ottobre è il mese perfetto per cambiare ritmo e lasciarsi conquistare dai nuovi libri da leggere.

Le giornate si accorciano, le temperature invitano a rallentare e il tempo trascorso con un libro tra le mani acquista un piacere tutto particolare. Ma non serve aspettare Halloween per cercare una lettura capace di tenere con il fiato sospeso: tra le pagine possono convivere mistero e ironia, amore e inquietudine, avventura e riflessione.

La selezione che vi proponiamo questo mese attraversa generi e atmosfere molto diversi. Ci sono foreste avvolte da segreti, indagini che partono da delitti apparentemente già risolti e storie di spie cadute in disgrazia. Non vi basta? Tranquilli, perché c'è ancora molta più carne al fuoco: amori impossibili, protagoniste che sfidano convenzioni e personaggi alle prese con un mondo sempre più difficile da decifrare. E poi distopie, romanzi corali e racconti in cui la natura diventa luogo di fuga, resistenza o rinascita... Insomma, ce n'è per tutti i gusti (e per tutti gli incubi).

Tutti i 10 nuovi romanzi che trovate di seguito hanno però in comune una cosa: invitano a entrare in mondi molto lontani tra loro, ma sempre abbastanza intensi da lasciare qualcosa una volta arrivati all’ultima pagina. Alcuni hanno il ritmo della suspense, altri puntano sull’umorismo o sull’emozione, altri ancora osservano il presente attraverso storie di solitudine, libertà, lavoro, famiglia e desiderio di cambiamento. Dieci occasioni per trovare la lettura giusta per ottobre, seguendo l’umore del momento: che sia una sera piovosa, un pomeriggio lento o quel momento in cui si ha semplicemente voglia di sparire per qualche ora dentro un’altra storia.

**Qui tutti i nostri consigli di lettura** Tutti i nostri consigli sui nuovi libri da leggere questo mese

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Il triangolo rock. Eric Clapton, Pattie Boyd, George Harrison di Riccardo Russino

Nel 1964, dietro le quinte di un concerto dei Beatles, George Harrison incontra Eric Clapton. Tra i due nasce un legame sempre più forte, destinato a trasformarsi anche in una collaborazione musicale, fino a quando Clapton si innamora di Pattie Boyd, la moglie di George Harrison.

Siamo alla fine degli anni Sessanta l’amicizia viene messa alla prova dalla dichiarazione di Clapton: «Mi sono innamorato di tua moglie». Nel 1974 Clapton riesce a strappare Pattie Boyd a George Harrison, ma il rapporto tra i due musicisti, nonostante le tensioni, resiste. Pattie Boyd diventa intanto la donna al centro di molte delle loro canzoni e il simbolo di una generazione femminile che aspira all’indipendenza. Il libro comprende anche due interviste esclusive realizzate dall’autore a Patty Boyd.

Harold e Maude di Colin Higgins

Harold ha vent’anni ed è ossessionato dalla morte, mentre Maude ha ottant’anni e affronta la vita senza paura. L’incontro tra Harold e Maude dà origine a un’amicizia inattesa che si trasforma in un amore capace di mettere in discussione ogni convenzione.

Tra umorismo nero e tenerezza, Harold e Maude imparano a cercare autenticità, libertà e gioia di vivere. La storia, resa celebre nel 1971 dall’omonimo film di culto, racconta un sentimento tanto insolito quanto profondo.

Immacolata di Maria Ausilia Di Falco

A Carrapipi, in Sicilia, Immacolata vive in una casa dove ogni gesto quotidiano segue regole incomprensibili: si pranza in bagno, si cena sul pavimento e il terrazzo diventa un frigorifero. La madre governa ogni stanza con una severità assoluta, mentre il padre assiste senza intervenire.

Immacolata reagisce alla dittatura del pulito attraverso la musica: trasforma i mobili in pianoforti immaginari, batte le dita sulle superfici, canta e ascolta i suoni. Tra affetto e crudeltà, dedizione e follia, Maria Ausilia Di Falco racconta la realtà attraverso lo sguardo di una bambina che trova nella propria immaginazione un modo per resistere.

Slow Horses di Mick Herron

Alla Casa nella palude vengono confinati gli agenti dei servizi segreti caduti in disgrazia. Droghe, alcol, sesso, politica o fallimenti nelle missioni hanno trasformato questi agenti in «cavalli azzoppati», relegati in un edificio fatiscente sotto il comando di Jackson Lamb.

Gli Slow Horses sono costretti a svolgere incarichi apparentemente innocui, ma conservano competenze da veri agenti. Quando un ragazzino viene rapito e minacciato di essere decapitato in diretta web, gli Slow Horses decidono di tornare in azione, ignorando superiori e direttive. Dal libro è stata tratta la serie televisiva omonima con Gary Oldman protagonista, in streaming su Apple TV.

Ho un debole per i cowboy di Pam Houston

Le protagoniste di Ho un debole per i cowboy di Pam Houston affrontano senza timore la natura selvaggia della prateria nordamericana e gli uomini che la abitano. Tra spazi sconfinati, galoppo, rafting, sabbia e intemperie, le donne del libro si muovono lontano dai tradizionali ruoli di preda e predatore.

Pubblicato per la prima volta all’inizio degli anni ’90 e diventato subito un best seller negli Stati Uniti, Ho un debole per i cowboy rilegge il mito del Far West attraverso una prospettiva contemporanea e femminile. Umorismo, romanticismo e avventura accompagnano storie in cui eros e caccia si intrecciano alle molte sfumature delle relazioni umane. Il volume torna in Italia con la prefazione di Claudia Durastanti e la traduzione aggiornata di Maria Nadotti.

Annabella Abbondante. Non fidarti della luna nel pozzo di Barbara Perna

A Pianveggio, il corpo del professor Bazzicalupo viene ritrovato sul fondo del leggendario Pozzo della Luna. Gli indizi sembrano indicare con chiarezza uno studente come responsabile, ma Annabella Abbondante, giudice civile e detective per istinto, non si lascia convincere da una soluzione troppo perfetta.

Mentre la città è agitata per il fallimento della squadra di calcio locale e la nuova PM Laura Rondella mette alla prova la pazienza di Annabella, l’indagine conduce sempre più lontano dalle apparenze. Tra segreti, inganni e persone difficili da decifrare, Annabella deve capire cosa si nasconde davvero dietro la morte del professor Bazzicalupo.

Il gioco della conta di Sinéad Nolan

In un piccolo villaggio sulla costa irlandese, Jack e Saoirse, fratello e sorella, giocano abitualmente nella foresta vicino alla fattoria. Una sera Jack torna a casa da solo e della tredicenne Saoirse non rimane alcuna traccia. La foresta ha già visto sparire altre ragazze e gli abitanti iniziano a parlare di fantasmi.

Jack, traumatizzato, non vuole raccontare cosa è successo e dice soltanto che Saoirse è scomparsa durante il gioco della conta, inventato dalla madre per allontanare le influenze negative. L’ispettore Walter Morris avvia le ricerche, mentre la psicoterapeuta Freya Hemmings cerca di rompere il silenzio di Jack. Intorno alla famiglia emergono segreti, vecchie ferite e figure dai lati oscuri, mentre la ricerca di Saoirse porta Freya Hemmings, Walter Morris e Jack sempre più vicino a una verità pericolosa.

Le riforestatrici di Gabrielle Filteau-Chiba

In un mondo già devastato dall’apocalisse climatica, una dittatura controlla le nascite e ogni cittadino porta un microchip sottopelle. La quindicenne Thalie conosce soltanto la vita in città, condivisa con il padre, mentre la madre Sandrine, riforestatrice, parte ogni anno per il Nord per ripiantare alberi nelle terre distrutte dagli incendi.

Un’estate Thalie segue Sandrine e scopre una comunità di donne unite dalla scelta di difendere la natura e conquistare la propria libertà. Fäy, Miranda, Samaya, Raquel e Sandrine vivono lontano dalla città, tra riti arcaici, cicli lunari, libri proibiti, frutteti ed erbe medicinali. Mentre Thalie scopre una dimensione più libera e il richiamo della natura, le storie delle tre generazioni di donne rivelano traumi, genealogie nascoste, sacrifici e una ribellione che da vent’anni cerca il modo di trasformarsi in rivoluzione.

Tutto il furore di Valentina Mira

Nina vive in un seminterrato che chiama casa e trascorre ore giocando a Call of Duty, cercando di anestetizzare la monotonia delle proprie giornate. Attraverso lo schermo incontra Davide, che vive nella stessa città e condivide la stessa rabbia senza nome. Nina lavora in un call center per un piccolo editore che pubblica libri destinati ai nostalgici del fascismo, mentre il sogno di diventare scrittrice resta schiacciato dalla precarietà.

Davide lavora come driver per una grande multinazionale della logistica, in un impiego che promette autonomia ma impone sfruttamento. Dionisia, studentessa di psicologia e cameriera, e Andrea, ex militare sopravvissuto alla guerra e a un tumore causato dall’esposizione all’uranio impoverito, entrano nelle loro vite. In un mondo di call center, magazzini, app di incontri e città che obbligano a correre senza arrivare mai, le esperienze dei personaggi si intrecciano tra lavoro, traumi, conflitti e una possibile diserzione.

Il giorno del giudizio di Jacqueline Harpman

La protagonista del romanzo Il giorno del giudizio, una donna ironica e irriverente molto simile all’autrice, muore e lascia il mondo terreno. Dopo la morte, però, la donna incontra Dio, che appare nelle sembianze di un uomo affascinante, autorevole e seminudo.

Dio pretende di essere venerato e vuole che la protagonista lo segua nel regno celeste. Tra i due nasce uno scontro fatto di tensione e colpi di scena, perché Dio possiede argomenti con cui cerca di convincere un’atea incallita a mettere in discussione le convinzioni di una vita e soprattutto la propria libertà intellettuale. Con Il giorno del giudizio, Jacqueline Harpman, autrice del bestseller mondiale Io che non ho conosciuto gli uomini, propone ancora una volta una storia originale e dissacrante.