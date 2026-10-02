Minimal, eleganti e facilissime da portare: le unghie corte sono la manicure del momento, amata anche dalle celebrity più influenti.

Per anni abbiamo associato l'idea di manicure perfetta a lunghezze importanti, forme affilate e nail art elaborate. Oggi, però, qualcosa è cambiato. Le unghie corte stanno vivendo il loro momento d'oro, conquistando celebrity, influencer e beauty addicted grazie a un'estetica sofisticata, pratica e incredibilmente versatile.

Non si tratta soltanto di una scelta funzionale. Le unghie corte raccontano un nuovo modo di intendere la bellezza: più spontaneo, raffinato e contemporaneo. Dalle passerelle ai red carpet, fino ai profili Instagram più seguiti, il minimalismo è diventato sinonimo di lusso discreto. E le mani non fanno eccezione.

Il ritorno della manicure minimal

La conferma arriva direttamente dalle star. Ai Golden Globes 2026 molte attrici hanno scelto manicure naturali e unghie corte, dimostrando che anche nei contesti più glamour la semplicità può risultare estremamente elegante. Jennifer Lawrence, Elle Fanning e Amanda Seyfried hanno sfoggiato smalti nude, rosa delicati e finish trasparenti che valorizzano la forma naturale dell'unghia senza eccessi.

Una scelta che riflette una tendenza più ampia: quella del "less is more", dove l'attenzione si sposta dalla decorazione alla cura.

Nude e lattiginose, le più chic di tutte

Se esiste una manicure che rappresenta perfettamente l'estetica quiet luxury, è quella nude. Sofisticata, pulita e sempre appropriata, si adatta a qualsiasi occasione e valorizza ogni incarnato.

Tra le sue fan più celebri c'è Sofia Richie Grainge, diventata un vero punto di riferimento per chi ama uno stile essenziale ma ricercato. Le sue unghie corte e ovali, abbinate a smalti beige rosati quasi impercettibili, hanno contribuito a rendere virale la manicure naturale dall'effetto "mani curate senza sforzo".

Anche le soap nails e le princess nails, caratterizzate da tonalità lattiginose e finish lucidi, continuano a essere tra le opzioni più richieste nei saloni.

Rosso classico, intramontabile

Chi pensa che le unghie corte debbano necessariamente essere neutre si sbaglia. Il rosso resta una delle scelte più eleganti in assoluto, soprattutto quando viene abbinato a lunghezze contenute.

Lo dimostra Hailey Bieber, che negli ultimi mesi ha alternato manicure nude a versioni contemporanee del classico rosso, dimostrando quanto questo colore riesca a valorizzare anche le unghie più corte.

Il segreto? Scegliere tonalità profonde e luminose, mantenendo una forma squadrata morbida oppure leggermente arrotondata.

Marrone espresso e borgogna per l'autunno

Con l'arrivo della nuova stagione, le sfumature intense diventano protagoniste. Il marrone cioccolato, il talpa e il borgogna sono perfetti per chi desidera una manicure sofisticata ma diversa dal classico rosso.

Hailey Bieber ha recentemente sfoggiato unghie color cioccolato dall'effetto glossy, mentre Anne Hathaway ha puntato su un intenso "cherry noir", un borgogna scurissimo che risulta particolarmente elegante sulle unghie corte.

Colori ricchi e avvolgenti che trasformano una manicure minimal in un vero accessorio di stile.

Un tocco di colore, ma in versione soft

Per chi non vuole rinunciare al colore, la regola è una sola: mantenerlo essenziale. Azzurro polvere, pervinca, verde oliva o blu cobalto diventano molto più raffinati quando applicati su unghie corte e ben limate.

Negli ultimi mesi celebrity come Hailey Bieber e Charli XCX hanno rilanciato proprio queste tonalità fresche e inaspettate, perfette per aggiungere personalità senza risultare eccessive.

Perché piacciono così tanto

La vera forza delle unghie corte è la loro versatilità. Sono pratiche nella vita quotidiana, richiedono meno manutenzione e si abbinano facilmente a qualsiasi look. Ma soprattutto comunicano un'idea di eleganza moderna, lontana dagli eccessi e più vicina a una bellezza autentica.

Che si scelga uno smalto trasparente, un nude lattiginoso o un rosso intenso, il risultato è sempre lo stesso: mani curate, raffinate e incredibilmente attuali. Perché oggi il lusso passa anche dai dettagli più semplici.