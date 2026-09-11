Da Selena Gomez a Lily Collins, il nuovo bob punta su movimento, brillantezza e una piega morbida dall’effetto naturale. Ecco tre validissimi motivi per provarlo

C'è un modo di portare il caschetto che piace molto alle celeb: è il bouncing bob, la versione più dinamica e sofisticata del taglio corto più amato di sempre. Il suo segreto? Ha una forma definita ma mai rigida e una piega voluminosa ma naturale: tutte cose che insieme non si sono mai viste e che invece il bouncing bob riesce a mescolare in maniera impeccabile. E soprattutto con un risultato mai troppo costruito o “artificiale”. Struttura e leggerezza insieme, quindi, in questo hair look che, già dal nome racconta la sua caratteristica principale. "Bouncing" significa infatti "rimbalzante" e descrive perfettamente l'effetto finale: una chioma elastica, morbida e luminosa, con punte che seguono il movimento della testa e una texture piena. La sensazione – racconta chi lo indossa – è quella di sentire capelli corposi e naturalmente disciplinati, due qualità amatissime in chi sceglie il caschetto.

Perché le celeb amano il bouncing bob

Il successo del bouncing bob ovviamente passa ancora una volta dalle celebrity, che hanno trasformato questo taglio in uno dei protagonisti delle tendenze capelli degli ultimi mesi. Selena Gomez ha scelto più volte un bob pieno e sofisticato, capace di incorniciare il viso mantenendo un'allure semplice ma elegante. Anche Lily Collins ha interpretato il trend con il suo stile raffinato, alternando versioni più lisce a styling dall'effetto più vaporoso.

Zendaya, invece, ha dimostrato ancora una volta la versatilità del caschetto, giocando con lunghezze e texture diverse e confermando quanto questo taglio possa trasformarsi semplicemente attraverso lo styling.

Bouncing bob e naturalezza: una caratteristica vincente

Oltre alle star, che hanno fatto diventare questo taglio trend topic, c’è la naturalezza ad aver conquistato noi comuni mortali. Dopo anni dominati da capelli lisci e immobili, infatti, oggi la bellezza guarda verso una nuova idea di imperfetta perfezione che è più morbida, autentica e vissuta. Il bouncing bob, in definitiva, segue la stessa estetica dei glass hair, da cui riprende la luminosità estrema, ma aggiunge un elemento fondamentale: il movimento. La chioma deve riflettere la luce, ma anche muoversi, accompagnare i gesti e mantenere una sensazione di leggerezza.

Un hair cut da personalizzare

Terza qualità che fa la differenza: il bouncing bob è un taglio molto personalizzabile. Può fermarsi all'altezza della mandibola oppure arrivare appena sopra le spalle, adattandosi a diverse forme del viso e tipologie di capelli. La differenza sta nel lavoro sulle proporzioni: l’hair stylist interviene sul peso delle lunghezze per creare volume senza appesantire la silhouette. Le scalature, quando presenti, sono leggere e quasi invisibili, pensate per favorire il movimento e rendere la piega più naturale.

Lo styling per il bouncing bob

Anche lo styling contribuisce a definire il carattere del taglio. L'obiettivo non è ottenere un volume esagerato, ma una piega morbida e piena, con radici leggermente sollevate e punte arrotondate. Una spazzola rotonda, un phon con diffusore o gli styler ad aria di nuova generazione aiutano a creare quell'effetto elastico che rende il bouncing bob immediatamente riconoscibile. A completare il look bastano prodotti leggeri: uno spray volumizzante sulle radici e un siero illuminante sulle lunghezze per esaltare brillantezza e morbidezza.

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