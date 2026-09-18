Voluminoso, elegante e incredibilmente versatile, il Soft Bob ispirato agli anni ’60 torna tra le tendenze capelli più desiderate della stagione, come dimostra anche Cailee Spaeny.

La nostalgia continua a influenzare il mondo della bellezza, ma lo fa con uno sguardo sempre rivolto al presente. È il caso del Soft Bob, il caschetto morbido d'ispirazione anni Sessanta che sta vivendo una nuova stagione di successo grazie alla sua capacità di unire eleganza rétro e modernità. Tra le celebrity che meglio interpretano questa tendenza c'è Cailee Spaeny, attrice e musa della Gen Z, che negli ultimi mesi ha sfoggiato una versione sofisticata e contemporanea di questo taglio diventando un punto di riferimento per chi desidera cambiare look senza rinunciare alla raffinatezza.

Più delicato rispetto ai bob grafici che hanno dominato le ultime stagioni, il Soft Bob punta tutto su movimento, volume e leggerezza. Un ritorno alle forme morbide che sembra rispondere a un desiderio collettivo di bellezza meno rigida e più spontanea.

Il ritorno dell'eleganza anni Sessanta

Negli anni Sessanta il caschetto si trasformò in un simbolo di emancipazione e stile. Donne come Jean Shrimpton, Twiggy e Nancy Kwan contribuirono a rendere iconiche silhouette caratterizzate da volumi pieni, punte arrotondate e linee estremamente curate. Oggi quella stessa estetica viene reinterpretata in chiave più contemporanea.

Il nuovo Soft Bob mantiene infatti il fascino sofisticato del passato, ma abbandona le costruzioni troppo rigide. Il risultato è un taglio che conserva struttura e personalità, pur apparendo naturale e facile da portare nella vita di tutti i giorni.

Il Soft Bob secondo Cailee Spaeny

A rendere particolarmente attuale questa tendenza è proprio il modo in cui Cailee Spaeny la interpreta. Il suo bob si distingue per la lunghezza che sfiora la mandibola, per il volume morbido concentrato sulle lunghezze e per una piega che richiama l'eleganza delle attrici degli anni Sessanta senza risultare eccessivamente vintage.

L'effetto finale è raffinato ma fresco, capace di valorizzare i lineamenti del viso e di mettere in risalto lo sguardo. Una scelta che riflette perfettamente l'estetica della nuova generazione di star hollywoodiane, sempre più attratte da beauty look essenziali ma ricchi di carattere.

Perché è il taglio perfetto per l'autunno

Se il bob continua a essere uno dei tagli più richiesti nei saloni, il Soft Bob rappresenta probabilmente la sua versione più versatile. La sua struttura permette infatti di adattarsi a diverse texture di capelli, dai lisci ai leggermente mossi, e di valorizzare molte forme del viso.

Inoltre, la presenza di volume strategico crea l'illusione di una chioma più piena, caratteristica particolarmente apprezzata da chi ha capelli fini o desidera maggiore corposità senza ricorrere a styling complessi. Non sorprende quindi che molti hairstylist lo considerino uno dei tagli chiave della stagione.

Come si porta nel 2026

La versione contemporanea del Soft Bob privilegia texture naturali e styling poco costruiti. Se negli anni Sessanta il volume veniva ottenuto attraverso pieghe molto elaborate, oggi il risultato è decisamente più morbido e vissuto.

Le punte vengono spesso leggermente incurvate verso l'interno per incorniciare il viso, mentre la riga laterale o una frangia lunga contribuiscono a rafforzarne il fascino rétro. Per le occasioni più eleganti può essere portato con una piega lucida e ordinata; nella quotidianità, invece, basta una texture leggermente mossa per ottenere quell'effetto effortless che lo rende così attuale.

Il fascino senza tempo del caschetto morbido

In un panorama beauty che continua a oscillare tra minimalismo e nostalgia, il Soft Bob riesce a rappresentare entrambe le anime. Ha il fascino delle icone del passato, ma parla il linguaggio della contemporaneità. È sofisticato senza essere impegnativo, elegante senza apparire eccessivamente costruito.

Ed è proprio questa combinazione a decretarne il successo. Come dimostra Cailee Spaeny, il caschetto anni Sessanta non è più soltanto un riferimento vintage, ma una delle interpretazioni più chic e attuali del bob contemporaneo.