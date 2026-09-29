Onde morbide, ricci vaporosi, nastri e fiori: sulle passerelle milanesi la femminilità guarda al passato, ma con un’attitudine nuova. Scopriamo insieme la tendenza capelli romantici

Da Venerdì Pomeriggio a Etro, passando per Anteprima, Missoni, Max Mara e Roberto Cavalli, il romanticismo entra nei capelli della Primavera Estate 2027, mettendo da parte ogni velleità di perfezione. L’ispirazione per i "nuovi" capelli romantici è legata a un’idea di femminilità delicata e quasi bucolica, fatta di onde morbide, ricci voluminosi, intrecci, nastri e fiori. L’immaginario è quello di un’altra epoca, ma il risultato è decisamente contemporaneo: le chiome restano vive, mobili e volutamente imperfette. Un esempio sono gli hair look firmati dal team Revlon Professional, con Fulvio Furcas responsabile dell’hairstyling, per la sfilata di Venerdì Pomeriggio, che lavorano sulla consistenza del capello più che sulla sua trasformazione; è un approccio volutamente destrutturato, che evita di disciplinare la chioma.

Onde morbide e acconciature

In generale, sulle lunghezze prevale una texture molto naturale. I capelli mossi sono lasciati liberi, con onde irregolari e poco costruite, mentre sui ricci il volume diventa il vero protagonista. La fibra appare soffice e ariosa, lontana dall’effetto troppo definito di uno styling rigido. Anche le acconciature più elaborate conservano una certa libertà: alcune ciocche sono lasciate sciolte intorno al viso, creando un effetto spontaneo e leggermente vissuto che rende il look ancora più cool. La perfezione, insomma, non è l’obiettivo. A contare è una chioma capace di mantenere la propria personalità, come dimostrano i look visto da Roberto Cavalli, Etro, Max Mara e Florania.

Nastri e fiocchi diventano parte dell’acconciatura capelli romantici

A dare un twist alle acconciature, poi, ci pensano nastri sottili, fiocchi e piccoli intrecci che regalano un risultato delicato ma tutt’altro che lezioso. Anche il fiocco, tradizionalmente associato a un’estetica più romantica e bon ton, perde la sua componente più infantile e diventa quasi un elemento grafico. Lo stesso accade con nastri, coroncine e piccoli fiori, che enfatizzano l’allure bucolica senza trasformarla in una citazione rétro.

Capelli romantici ma “wild”

Da Missoni, invece, la stessa idea si sposta verso una dimensione più libera e istintiva. L’hairstyling firmato da Damien Boissinot, hairstylist di ghd, nasce proprio dalla volontà di esplorare la versatilità di una texture morbida e naturale, capace di raccontare personalità diverse: da una parte un’allure romantica e sofisticata, dall’altra una femminilità più selvaggia e spontanea. Il riferimento è quello di una ragazza fresca, quasi di campagna, sempre in movimento, e “da qui parte l'idea del vento, di un capello che si muove insieme a lei”, racconta Boissinot nel backstage. La chioma è raccolta in una coda bassa dalla texture volutamente asciutta, mantenendo però corpo e volume. Il risultato? Un hair look che guarda al passato ma senza trasformarsi in una copia di quello che abbiamo già visto, per un romanticismo più libero che mai.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics, ghd, Revlon Professional