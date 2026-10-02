I greige highlights sono la scorciatoia chic per dire sì ai capelli bianchi senza traumi, trasformando la ricrescita in un effetto voluto.

La transizione completa ai capelli grigi può richiedere fino a due anni ma, nel frattempo, le radici bianche continuano a riaffacciarsi e l’appuntamento fisso con la tinta diventa più stancante di una maratona di serie tv. Molte di voi, a un certo punto, si chiedono se abbia davvero senso combattere ogni singolo capello bianco.

È qui che arrivano i greige highlights: un mix calibrato di beige e grigio che rende il passaggio ai capelli grigi graduale, sofisticato e, soprattutto, voluto. Una scelta di stile più che una resa. Pensate a Emma Thompson, che ha abbandonato il biondo “burroso” per una miscela di toni greige capace di illuminare pelle e occhi senza l’effetto blocco di colore unico.

Cos’è il greige sui capelli e perché è perfetto con i bianchi

Il greige sui capelli è una famiglia di riflessi che unisce beige morbidi e grigi freddi, creando una tonalità neutra, né troppo calda né troppo cenere. Il risultato è un biondo-polvere luminoso che si fonde con i fili bianchi invece di coprirli in modo rigido.

Gli hairstylist che lavorano con il grey blending lo descrivono come “atterraggio morbido” tra biondo e argento: non si passa da una testa tinta a un bianco totale in un colpo solo, ma si costruisce una sfumatura che accompagna la ricrescita. Diversi coloristi internazionali, intervistati da Harper’s Bazaar, suggeriscono per chi arriva dal biondo una proporzione indicativa di circa 60% biondo beige e 40% toni grigio-argento sulle lunghezze, da aumentare man mano che il bianco naturale cresce.

Rispetto alle classiche mèches grigie o al trend Quiet Silver, il greige è meno estremo. Il grigio puro valorizza soprattutto chi ha sottotono freddo marcato; il greige, giocando su beige, taupe e argenti soft, è più indulgente e spesso più “portabile” anche su carnagioni olivastre o calde, che rischiano di spegnersi con un argento pieno.

A chi stanno meglio i greige highlights e come capire se sono per voi

Se avete pochi capelli bianchi, fino a circa il 30%, i greige highlights sono un ottimo modo per evitare di iniziare con le tinte totali. Su basi bionde o castano chiare, micro babylights greige intorno al viso e sulla riga rendono i primi fili bianchi parte del disegno, invece che ospiti indesiderati. Con sottotoni caldi funzionano meglio greige più cremosi e beige, con sottotoni freddi, miscele più argentee e cenere.

Quando la percentuale di bianchi sale tra il 30 e il 60%, quindi l’effetto “sale e pepe”, il greige dà il massimo. Secondo gli approfondimenti di MyPersonalTrainer, le tecniche di grey blending lavorano proprio sulla fascia 30-50% di bianchi, dove il gioco di ciocche chiare e scure mimetizza la ricrescita. In pratica, si seguono le vostre ciocche naturali bianche, che diventano il punto luce, e si aggiungono riflessi greige per collegare radici e lunghezze vecchie di tinta.

Se siete quasi completamente bianche, oltre il 60%, il greige può servire a dare profondità più che a nascondere. Alcune coloriste suggeriscono di lasciare la base naturale e inserire solo poche ciocche greige sulle lunghezze o sul perimetro, per evitare l’effetto “casco bianco” su tagli corti o bob molto pieni. Attenzione però se arrivate da anni di tinte scure o da henné: in questi casi molti parrucchieri preferiscono una schiaritura molto graduale, perché ottenere subito un greige pulito richiederebbe decolorazioni aggressive su capelli spesso già stressati.

Come chiedere il greige in salone e mantenerlo senza impazzire

La parola d’ordine è chiarezza. Portate in salone foto di referenza e spiegate che obiettivo avete: “Voglio che i miei bianchi si vedano, ma in modo armonico, con un effetto greige luminoso e senza stacco netto alla radice”. Termini utili da pronunciare: balayage greige, babylights sottili, radice morbida, niente righe marcate. Un bravo colorista vi proporrà una combinazione di colpi di luce e ciocche leggermente più scure per dare profondità, non un unico biondo uniforme.

Sul fronte tempi e costi, è bene essere realistiche. Secondo MyPersonalTrainer, un percorso di grey blending strutturato richiede in media da 6 a 12 mesi, mentre la crescita completa dei capelli grigi naturali può arrivare a due anni. La prima seduta “importante”, che corregge vecchie tinte e imposta il nuovo colore, può andare indicativamente tra 100 e 250 euro, a seconda di città, salone e lunghezze. Gli esperti di L’Oréal Paris Italia ricordano che, una volta impostata la base, i ritocchi con mèches o balayage possono diradarsi ogni 3-6 mesi, molto meno frequenti dei classici ritocchi di ricrescita.

A casa, il mantenimento del greige è più facile di quanto sembri, se non si esagera con i prodotti sbagliati. Uno shampoo delicato per capelli colorati e maschere idratanti regolari sono la base per evitare l’effetto paglia sulle zone schiarite. Gli shampoo viola o blu possono aiutare a tenere a bada i riflessi gialli, ma usati una volta ogni due o tre lavaggi: troppo prodotto freddo rischia di spegnere il beige e trasformare il greige in un grigio piatto. Un gloss o toner periodico in salone, senza ulteriori decolorazioni, ravviva in pochi minuti la sfumatura. E se lo specchio vi restituisce un volto un po’ diverso, basta spesso un rossetto più saturo o un orecchino luminoso per sentirvi subito in sintonia con i vostri nuovi capelli.