Alla ricerca delle tendenze frangia 2020 secondo i Saloni? Trovate lo stile che fa per voi tra le proposte più cool del momento

Le tendenze frangia 2020 ci guidano verso acconciature di carattere, ricche di stile.

I Saloni più famosi, come Jean Louis David, Franck Provost e Wella, colpiscono la nostra attenzione con tagli con frangia classici proiettati verso il futuro.

Buone notizie per tutte: la frangia Primavera-Estate si porta in maniera trasversale sui capelli lunghi così come sui tagli medi e quelli corti.

I capelli con la frangia più belli

I look più belli e gettonati? Senza dubbio il taglio medio scalato con frangia la fa da padrone, accompagnato dal mullet, proposte con frangia a tendina e frange-ciuffo lunghe super glam.

Per approfondire le tendenze frangia 2020 date uno sguardo ai tagli di capelli più belli dei Saloni per la Primavera Estate sfogliando la gallery.

Capelli con la frangia: i look più belli dai Saloni Jean Louis David Frangia statement su taglio medio scalato attorno al viso.

Jean Louis David Taglio mullet con frangia sfilata.

Franck Provost Frangia-ciuffo laterale caratterizzato dal volume importante.

Framesi Il mini bob è sfilato, con frangia piena.

Framesi Frangia bionda su capelli corti.

Framesi Frangia piena su taglio medio sfilato in tinta bicolore.

Framesi La frangia spettinata è il tocco in più sulla capigliatura lunga e mossa.

Indola Frangia lunga e sfilata su chioma liscia.

Schwarzkopf Professional Frangia lunga in tinta blu a contrasto per il mullet cool.

Schwarzkopf Professional Il taglio a caschetto con frangia a tendina laterale.

Schwarzkopf Professional Il mini bob con maxi frangia per un'acconciatura di carattere.

Compagnia della bellezza Taglio medio scalato con highlights sulle lunghezze.

Compagnia della bellezza Un taglio corto e sfilato con frangia leggera.

Cotril Capelli corti con frangia in stile mullet, un classico anni '80 oggi tornato alla ribalta.

Cotril Frangia lunga su chioma bionda e scalata ai lati.

Cotril La frangia lunga diventa un ciuffo e regala carattere all'acconciatura naturalmente mossa e voluminosa.

Wella Il classico taglio medio scalato con frangia.

Wella Mezza lunghezza per l'hairlook mosso con frangia.

Wella Un taglio lady-like con frangia a tendina, aperta al centro.

Wella Taglio corto con frangia super short, lievemente spettinata.

Wella Taglio medio scalato con frangia. Il wet look rende super glam il look.

Wella Il classico caschetto liscio con frangia lunga.

