Schiariture leggere, molto naturali, come quando in estate i capelli sono baciati dal sole. Grazia.it consiglia i prodotti da usare per dare una ventata di frescehzza alla propria chioma

Avete voglia di cambiare look ma non sapete come? I capelli sono il classico punto di partenza per quando si ha voglia di dare una svolta. Se però temete un cambiamento troppo radicale, le schiarite magari con ingredienti naturali sono fatti al caso vostro. Ingredienti come camomilla, miele ed henné aiutano a dare un twist in più al vostro colore di base senza però sconvolgerlo troppo.

Camomilla& Co

La camomilla è senza ombra di dubbio il must have per le schiariture, quindi sono adattissimi tutti i prodotti, dagli shampoo ai balsami passando per le maschere, a base di questo fiore. La Lozione Scharente di Schultz è forse quella più famosa, a base di camomilla bio, l’applicazione è molto semplice perché bastano pochi spruzzi sulla chioma e l’effetto è quello di un beach look anche se la spiaggia non è proprio dietro l’angolo. La Linea Camomilla di Bottega Verde, invece, è composta da shampoo e balsamo ed è pensata per i capelli chiari o comunque per chi cerca luminosità e vuole ravviare i propri riflessi. L’alternativa ancora più green? Bastano due bustine dell’infuso, bagnare poi i capelli e lasciarli asciugare all’aria così ottenere subito dei riflessi più chiari.



Schiarire i capelli con il miele

Non solo camomilla però perché anche il miele è adatto all’occasione perché è uno naturale schiarente; spesso usato in combo con la camomilla stessa, il miele è perfetto soprattutto se si ha una chioma secca perché è molto ricco di elementi idratanti. Non a casa, il Gentle Daily Shampoo di Apivita è proprio a base di questi due ingredienti, provenienti da coltivazioni bio greche, e ha una formula pensata per essere usata tutti i giorni.



Riflessi sui capelli con l'henné

Da non sottovalutare anche il potere dell’henné, fin dall’antichità conosciuto e usato per modificare il colore dei capelli, e ora anche protagonista della nuova linea 100% Vegetal di Schwarzkopf. Unito infatti a delle erbe ayurvediche che ne potenziano l’azione schiarente, l’henné infatti agisce chiudendo tutte le cuticole del capello così da uniformare il colore, rendendolo naturale e soprattutto fortificando non solo il fusto ma anche la cute perché è un ingredienti molto ricco di sostanze nutritive.