L'henné colora i capelli naturalmente e li rende anche più forti: scoprite cos'è, come funziona e perché sceglierlo come alternativa alla tinta chimica

Tinge i capelli in modo naturale - in sfumature che vanno dal rosso al biondo fino al castano più scuro - ed è la la migliore alternativa alle tinte chimiche: l'henné, una polvere colorante che si ottiene dalla foglie di una pianta, la Lawsonia Inermisa, ha il potere di rendere più forti i capelli regalando corpo e volume.

Ecco perché se avete i capelli sfibrati, stressati e sottili, ma volete giocare con il colore, l'henné è la soluzione migliore.





L'henné: perché sceglierlo e come funziona

Questa tintura non intacca e non aggredisce il capello ma crea una sorta di pellicola lungo il fusto con un effetto volumizzante. In più, l'henné nutre le chiome, riduce le doppie punte e risolve problemi di forfora, cute grassa e capelli fragili.





Come scegliere il colore giusto

Partite dal vostro colore di base perché l'effetto dipende dalla tonalità naturale. Anche il tempo di posa influenza il risultato: se scegliete l'opzione fai-da-te, sarà l'esperienza a suggerirvi il tempo migliore per mantenere l'impacco.





Come applicarlo sui capelli

Sciogliete la polvere in acqua calda e mescolate fino a ottenere un impasto della stessa consistenza di una crema. Potete applicare il prodotto su capelli asciutti o bagnati: l'importante è che siano puliti, altrimenti il sebo impedisce all'henné di legarsi bene alla cheratina del capello. Applicate l'henné su tutta la lunghezza delle chiome, aiutandovi con una spatola o con un pennello da tinta, poi coprite il tutto con una pellicola trasparente e lasciate in posa il tempo necessario in base all'effetto desiderato (non meno di 30 minuti) e poi sciacquate.

Vi abbiamo convinto a provare l'henné? Ecco alcuni prodotti che abbiamo selezionato per voi.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto, Wella