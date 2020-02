Volete togliere i riflessi rossi dai capelli? Ecco tutti i tips & tricks da provare, con i prodotti migliori per "raffreddare" il vostro colore di capelli

Une delle cose più difficili in assoluto è eliminare i riflessi rossi dai capelli, sia nel caso di una tinta che nell'eventualità che il vostro colore naturale sia tendente al caldo. Passare da un castano caldo a un castano cenere o addirittura da un colore ramato a un biondo freddo è un'impresa davvero ardua. Una delle certezze dell'haircare è che il rosso salta sempre fuori.

Il consiglio più semplice sarebbe uno: per essere sicure di eliminare i riflessi rossi di una tinta precedente l'unica soluzione è il taglio. Non volete arrendervi a una soluzione così drastica? Ecco qualche consiglio e i prodotti top per risolvere la situazione.

Bisogna partire innanzitutto da aspettative realistiche. Se il colore di capelli dei vostri sogni è un castano cioccolato, dovete aspettarvi qualche riflesso rosso qua e là. Trattandosi di un colore caldo, la componente rossa è imprescindibile. Se volete quindi un colore senza riflessi rossi dovete orientarvi verso tutte le tonalità cenere.

Siccome il rosso scarica molto velocemente, lava frequentemente i capelli con uno shampoo delicato e utilizza un riflessante semipermanente dal tono cenere. Se hai i capelli biondi, utilizza prodotti specifici con pigmenti viola per contrastare l'effetto arancione.

Una pratica maschera monouso per accentuare i riflessi freddi dei vostri capelli castani, correggendo i riflessi rossi.

Dei pigmenti puri da aggiungere alla vostra haircare routine abituale per intensificare il tono cenere nei capelli scuri, dai castani ai neri.

Uno shampoo con pigmenti viola per correggere ossidazione ed effetto ramato sui capelli biondi decolorati, la soluzione per tutti i biondi freddi.

Una maschera nutriente e restitutiva per un colore brillante, mentre accentua i riflessi di un castano nocciola, per chi si è stancato del color cioccolato troppo caldo.

Una Color Correcting Cream per capelli castani, da lasciare in posa 10 minuti su capelli umidi. Corregge i riflessi rossi.

Un bagno dedicato ai capelli biondi freddi, per ravvivare il colore e contrastare i toni gialli e arancioni.

Una colorazione semi-permanente per mantenere i toni freddi del vostro biondo platino o silver, tra una tinta e l'altra.

Credits Ph.: Unsplash