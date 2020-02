I trattamenti alla cheratina sono il segreto per un capelli forti, sani e luminosi. Scoprite le caratteristiche di questo ingrediente e come incorporarlo nella vostra hair care

La cheratina è uno degli ingredienti più amati per la cura dei capelli: si tratta di una proteina fibrosa costituita da lunghe catene di amminoacidi al cui interno si intervallano anche sali minerali e vitamine. Il nostro corpo produce naturalmente cheratina: la troviamo infatti già nei capelli ma anche nelle unghie. La cheratina ad uso cosmetico può essere di tipo animale, o di tipo vegetale per chi preferisce un'alternativa vegan e cruelty free.

Cheratina: a cosa serve?

La cheratina viene spesso utilizzata all'interno della haircare per rendere i capelli più lisci e setosi. Questa sostanza è utilizzata spesso anche nel trattamento dei capelli crespi e ricci in quanto ha una spiccata capacità lisciante e ammorbidente.

Continuate a leggere l'articolo e scoprite 5 prodotti alla cheratina da inserire nella vostra routine per capelli lisci e forti.

Un trattamento ristrutturante per capelli secchi e danneggiati, che grazie al potente mix di Cheratina Vegetale e Biacidic Bond Complex è ottimo per la cura homecare dei capelli secchi e danneggiati. È infatti ideale per mantenere e prolungare i benefici dei trattamento in salone e per seguire una specifica routine haircare per le chiome sfibrate.

Un trattamento di ricostruzione pre-shampoo, ricco di Cheratina Idrolizzata, che lascia i capelli straordinariamente brillanti e setosi anche dopo una sola applicazione. La sua formula professionale, penetrando profondamente nel fusto del capello, ripara le cuticole e garantisce un miglioramento a lungo termine della salute dei capelli. Ideale per capelli secchi, danneggiati e colorati.

Un balsamo ideale per mantener e più a lungo i risultati ottenuti con il trattamento in salone. Contiene cheratina, preziosi oli organici pr ovenienti dall’Amazzonia che svolgono un’azione anti-crespo, burr o organico di muru muru e proteine del latte ad azione nutriente per la protezione dei capelli colorati.

Gli estr atti naturali di r osa, v aniglia e sandalo cur ano e rigener ano il cuoio capelluto. Le minuscole particelle di cheratina vegetale penetr ano all’interno dei capelli danneggiat i e ne ripar ano ev entuali danni, contr astando la formazione di r adicali li beri. Il naturale componente idr atante penetra anch ’esso all’interno del capello, ricostruendolo e rendendolo più r esistente all e aggr essioni future.

Questo shampoo riparatore nutre i capelli inclini alla rottura. Infuso con lo "Smart Technology Complex ™" del marchio e l'Estratto di semi di tamarindo, lavora per reintegrare l'umidità e fortificare i fili, rendendoli più forti e più sani.

Credits Ph: Mondadori Photo