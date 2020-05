Tutte le tendenze capelli scalati per il 2020. Le idee con frangia, lunghe e corte per trovare la giusta ispirazione per un nuovo taglio

I capelli scalati fanno tendenza. Ricorrenti tra le proposte dei Saloni per la Primavera Estate 2020 - ma visti spesso anche in passerella e ça va sans dire, sui social - consentono di alleggerire ogni acconciatura regalando freschezza e un tocco cool all'hairlook.

Le chiome scalate fanno un'ottima figura sui capelli lunghi, ma sono briose e glam anche - e soprattutto - sui tagli medi e corti, come longbob e pixie cut.

Se avete voglia di rinfrescare il vostro taglio sfogliate le nostre gallery e lasciatevi ispirare dalle proposte scalate più belle di stagione, selezionate per voi da Grazia.it.

Capelli scalati corti

I tagli corti scalati sono un must, e il pixie cut ne è l'emblema con il suo stile sofisticato, assolutamente up-to-date.

In questa categoria rientrano anche i caschetti corti, per un effetto fresco e frizzante, perfetto per la stagione estiva.

Capelli scalati corti Short-cut scalato con frangia lunga.

Il caschetto sfilato in formato mini è sorretto dalla tinta che regala volume e carattere.

Taglio scalato corto con frangia in tinta bicolore.

Il pixi cut biondo con frangia lunga portata lateralmente.

Capelli scalati mossi

I tagli scalati sono ideali per conferire volume alla chioma - soprattutto in caso di capelli sottili - per questo in abbinamento a uno styling mosso si ottengono look davvero interessanti.

Lo stile più bello per la primavera estate 2020? I tagli scalati mossi su chiome di media lunghezza.

Capelli scalati mossi Un mini bob scalato caratterizzato da un movimento super glam.

Movimento naturale ed effetto leggero per il taglio medio scalato.

Chioma texturizzata dall'effetto lievemente mosso.

Il taglio mullet lungo sotto e corto sopra proposto in un look mosso e voluminoso.

Capelli scalati davanti

Tra le proposte più interessanti in fatto di hairlook scalati troviamo senza dubbio quelle con capelli pieni scalati nella parte frontale.

Con questo escamotage si alleggerisce il look e si incornicia il viso. Il minimo comune denominatore delle proposte scalate davanti del momento? Hanno tutte la frangia.

Capelli scalati davanti Un taglio medio da manuale con ciocche scalate a incorniciare il viso nella parte frontale.

Chioma lunga con frangia lunga scalata davanti.

Le scalature frontali enfatizzano il movimento del taglio medio con frangia.

Frangia lunga bombata con effetto scalato ai lati del volto.

Capelli scalati corti sopra lunghi sotto

Il mullet è senza ombra di dubbio uno dei tagli di capelli più glam dell'ultimo periodo. Consigliato a chi ha un viso regolare, rappresenta un tipo di acconciatura kitsch oggi divenuta chic.

Se volete sperimentare questo look capelli di tendenza assecondate la natura della vostra chioma: anche in riccio è super cool.

Capelli scalati corti sopra lunghi sotto Un mullet di grande tendenza, con capelli corti e scalati nella parte alta del capo e lunghi in coda.

Un'acconciatura corta con capelli scalati, più corti nella parte alta e lunghi in quella bassa.

Il mullet corto sopra e lungo sotto è vincente anche sui capelli ricci.

Ispirazione punk per il taglio scalato in tinta nero-blu con highlights blu china.

Capelli scalati con frangia

Dai tagli medi a quelli corti: in questo momento la moda vuole così le proposte scalate con frangia.

Dall'effetto scalato più deciso a quello sfilato, più soft, non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Capelli scalati con frangia Bob biondo scalato con frangia lunga e piena.

Taglio medio scalato con frangia a tendina.

Mini caschetto sfilato in tinta candy.

Un taglio di capelli mosso e vaporoso con frangia. Il look scalato è enfatizzato dalle schiariture di colore.

Capelli scalati lunghi

Volume e movimento per un effetto sauvage che ci fa impazzire. I capelli lunghi scalati conquistano con decisione.

La frangia è la perfetta partner in crime di questo tipo di acconciatura, che si sposa bene anche a proposte con maxi ciuffo vaporoso.

Capelli scalati lunghi Capelli lunghi scalati nella parte frontale. La frangia lunga completa al meglio l'acconciatura.

Capelli lunghi e mossi il cui look è enfatizzato dal taglio scalato.

Un taglio classico e vaporoso con cut scalato attorno al viso.

Effetto messy-chic per questa acconciatura su chioma scalata.

Credits Ph.: Jean Louis David, La Biosthetique, Wella, Framesi, Compagnia della Bellezza, Cotril, Evos, Schwarzkopf Professional, Mondadori Photo.