Al rientro dalle vacanze estive, i capelli, in particolare quelli colorati, necessitano di un vero e proprio "restauro": qui vi spieghiamo come fare e quali prodotti scegliere

A causa dell’esposizione ai raggi UV, al contatto con la salsedine e ai lavaggi più frequenti, i capelli in estate possono risultare più spenti, opachi, sbiaditi e secchi. Per tornare alla normale hair routine, bisogna scegliere il giusto mix di prodotti in grado di nutrire e donare brillantezza e dall’azione anti-sbiadimento. In più è necessario combattere secchezza ed effetto crespo. Insomma, i capelli al rientro vacanze hanno bisogno di una coccola davvero speciale. Oltre a fare trattamenti ristrutturanti (cercando di evitare le decolorazioni per un po'), si possono usare soluzioni con ingredienti calmanti, lenitivi e nutrienti. Indecise su cosa mettere nel beauty case? Ecco una selezione pensata per voi.

**Leggi anche: SOS capelli: tutto quello che c'è da fare al rientro per dare un boost di energia alle chiome**

Capelli rientro vacanze: i prodotti da usare

Shampoo idratante e delicato per capelli secchi, è ideale per donare morbidezza e maneggevolezza ai capelli, mantenendone l’equilibrio idrico ottimale. Contiene estratto organico di papaya, (frutto ricco di preziosi nutrienti come vitamine e sostanze antiossidanti), Integrity 41® (principio attivo che svolge un’azione di protezione del calore e prevenzione dello sbiadimento, aumento della pettinabilità e della brillantezza dei capelli) e acido ialuronico.

Capelli rientro vacanze: Maschera Protezione Cheratina Rigenera e Protegge di Pantene

Trattamento intensivo a protezione cheratina, contiene agenti micronutrienti che penetrano nella fibra capillare e aiutano a donare forza e nutrimento a ogni ciocca dalle radici alle punte.

Deterge delicatamente i capelli andando a migliorare immediatamente al tatto la qualità della fibra capillare. I capelli risulteranno subito tonici dando un’immediata sensazione di corposità e pienezza.

Pensato per riparare i capelli che tendono a essere secchi e danneggiati in questo periodo in particolare, è arricchito con miele di Mirsalehi che deriva direttamente dalle fonti sostenibili del Mirsalehi Bee Garden.

Grazie all’azione nutriente dell’olio d’Argan, presente all’interno della formula, la chioma risulterà visibilmente più sana e con un colore brillante fin dal primo lavaggio.

Capelli rientro vacanze: Miracle Strengthening hair balm

Questo trattamento rinforzante per capelli trattati e danneggiati contiene l'estratto di Girasole che, insieme all’acido ialuronico, aiutano a compattare e rafforzare la fibra capillare aumentandone la resistenza.

Trattamento pre shampoo, questo fluido avvolge la cuticola favorendo la chiusura delle microfratture del capello. La fibra capillare, ricostruita dall'interno, acquista elasticità, forza meccanica e resistenza.

Certificato biologico e del commercio equo, questo olio vegetale è estratto dalla prima spremitura a freddo della polpa di cocco. Molto ricco di acido laurico, nutre intensamente e ripara visibilmente i capelli. L'acido laurico, naturalmente presente nell'olio di cocco, è l'ingrediente che restituisce ai tuoi capelli elasticità e lucentezza.

Permette di comporre la routine rientro vacanze per i propri capelli scegliendo tra Shampoo, Conditioner, Prime Mask, Leave-in, Active Water ed Hair Color.

**Leggi anche: Consigli per capelli in estate: i migliori tips degli esperti e i prodotti da usare**

Credit ph: Cotril, Jean Louis David